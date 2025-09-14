เชลซี พลาดท้ายเกมโดน เบรนท์ฟอร์ด ไล่เจ๊า 2-2 ชวด 3 แต้ม
“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี พลาดเสียประตูในช่วงท้าย ถูก “ผึ้งน้อย” เบรนท์ฟอร์ด ไล่ตีเสมอ 2-2 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน
โดยเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนจาก เควิน เชเดอ นาทีที่ 35 ก่อนที่เชลซีจะมาพลิกแซงในครึ่งหลังจาก โคล พาลเมอร์ นาทีที่ 61 และมอยเซส ไกเซโด้ นาทีที่ 85 และเกมทำท่าว่าจะเป็นชัยชนะของเชลซี แต่ทว่าฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ ก็มาตีเสมอให้เบรนท์ฟอร์ดได้สำเร็จ ในนาทีที่ 90+3 ทำให้จบเกมทั้งสองทีมแบกันไปทีมละ 1 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ
อาร์เซน่อล ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0
ฟูแล่ม ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0
บอร์นมัธ ชนะ ไบรท์ตัน 2-1
คริสตัล พาเลซ เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0
เอฟเวอร์ตัน เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0
นิวคาสเซิล ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0
เวสต์แฮม แพ้ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-3