ซาลาห์ซัดโทษช่วงทดเจ็บ หงส์บุกเฉือนเบิร์นลีย์ 1-0 คืนจ่าฝูง
ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้ง หลังบุกชนะเบิร์นลีย์ฉิวเฉียด 1-0 ในเกมลีก เมื่อวันที่ 14 กันยายน
เกมนี้ เจ้าถิ่น เบิร์นลีย์ มาเสียเปรียบตัวผู้เล่นช่วงท้ายเกม เมื่อเลสลีย์ อูโกชุกวู โดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในนาที 84 และหงส์แดงอาศัยความได้เปรียบรุกกดดันอย่างหนัก กระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 จึงมาได้ประตูชัย เมื่อฮันนิบาล เมจบรี ของเบิร์นลีย์ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ และโมฮาเหม็ด ซาลาห์ รับหน้าที่สังหารเข้าไป
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลลงสนาม 4 นัด ชนะรวด มี 12 คะแนนเต็ม กลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูง โดยมีแต้มเหนืออาร์เซน่อล ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และบอร์นมัธ ซึ่งต่างมีสถิติชนะ 3 แพ้ 1 อยู่ทีมละ 3 คะแนน