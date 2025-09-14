ชล็อตรับตั้งหลักไม่ทัน หงส์ได้ประตูชัยช่วงทดเจ็บ
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกเฉือนชัยเบิร์นลีย์ 1-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ พร้อมคืนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก มี 12 คะแนนเต็ม จาก 4 นัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน ว่า ยอมรับว่าทำตัวไม่ถูก เพราะหลังจากเตะไป 90 นาที และได้เห็นเวลาทดเจ็บ ก็รู้สึกช็อกมาก และมาช็อกต่อตอนที่เราได้ลูกจุดโทษ เพราะการทดเจ็บ 5 นาทีสำหรับตนเป็นอะไรที่เหลือเชื่อ จากความช็อกก็กลายเป็นความดีใจที่โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงลูกโทษเข้าไป
ชล็อตกล่าวต่อว่า เกมนี้เราสร้างโอกาสลุ้นประตูได้ไม่มากนัก เป็นเรื่องยากในการเจอกับคู่แข่งที่เน้นตั้งรับในกรอบเขตโทษ แต่พอตั้งรับเยอะๆ ฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มเหนื่อย ซึ่งเป็นธรรมดา หลังจากนั้นจึงอัดแนวรุกเข้าไปเยอะๆ นับเป็นเกมที่ยากลำบากเกมหนึ่ง แต่ก็เป็นธรรมดาของพรีเมียร์ลีก การเก็บคลีนชีตได้ รวมถึงแทบไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสลุ้นประตูถือเป็นเรื่องดี
ชล็อตกล่าวด้วยว่า เป็นธรรมดาของการมีนักเตะใหม่ในทีมหลายคน เพราะยังต้องให้เวลาปรับตัว แต่เราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน สำหรับอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าตัวใหม่ที่ย้ายจากนิวคาสเซิล และยังไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นั้น เป็นเพราะเขายังไม่ฟิตเนื่องจากไม่ได้เข้าแคมป์พรีซีซั่น จึงต้องตัดสินใจอย่างนี้ ตอนนี้เขาพร้อมจะลงสนามประมาณ 45 นาที ต้องรอดูว่าเราจะส่งเขาลงหรือไม่ในนัดกลางสัปดาห์หรือสุดสัปดาห์หน้า