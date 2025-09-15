เรือใบไล่อัดผี 3-0 ฮาแลนด์เหมา 2 ศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดรังเอติฮัด สเตเดียม ถล่มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน
เรือใบสีฟ้าได้ประตูขึ้นนำจากฟิล โฟเดน ตั้งแต่นาทีที่ 18 ก่อนที่เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ จะเหมาทำ 2 ประตูย้ำชัยให้ทีมในนาที 53 และ 68 ทำให้ฮาแลนด์นำดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกหลังยิงไป 5 ประตูจาก 4 นัดแรก
ผลจากนัดนี้ทำให้แมนซิตี้มีสถิติชนะ 2 แพ้ 2 มี 6 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 8 ส่วนแมนยูเตะ 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน ในอันดับ 14
ผลอีกคู่วันเดียวกัน
เบิร์นลีย์ แพ้ ลิเวอร์พูล 0-1