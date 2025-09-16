พรีเมียร์ลีกเดือด 3 บิ๊กแมตช์! หงส์บู๊ท็อฟฟี่-ผีดวลสิงห์-ปืนฟัดเรือใบ ยิงสดผ่าน Monamax
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 เตรียมระเบิดความดุเดือดให้แฟนบอลได้เชียร์กันแบบจุใจในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 21กันยายน 2568 (สัปดาห์ที่ 5) โปรแกรมแน่นเอี๊ยดทุกสนามตั้งแต่หัวค่ำยันดึก ไล่ตั้งแต่ศึกดาร์บี้แมตช์และบิ๊กแมตช์ที่แฟนบอลเตรียมลุ้นกันแบบไม่มีพัก ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ทาง Monomax และบางคู่พิเศษชมสดผ่านทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. แฟนบอลจะได้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองลิเวอร์พูลหรือ “เมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้” เมื่อ ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของคู่ปรับตลอดกาลอย่าง เอฟเวอร์ตัน เกมใหญ่ที่ไม่เคยขาดสีสันและดราม่า
จากนั้นเวลา 21.00 น.จะมีโปรแกรมพร้อมกันถึง 4 คู่ โดย ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เตรียมดวลเกมรุกสุดมันส์กับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ขณะที่ เบิร์นลี่ย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในเกมที่ทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อขยับหนีโซนอันตราย ในเวลาเดียวกัน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จะลงเล่นศึกดาร์บี้เมืองหลวงกับ คริสตัล พาเลซ ที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมสวนกลับอันตราย ส่วนอีกคู่ที่น่าจับตาคือการพบกันระหว่างวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส และลีดส์ ยูไนเต็ด โดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และ ช่อง MONO29
ความมัยังไม่จบเพราะเวลา 23.30 น.จะเป็นคู่เอกประจำวันเสาร์ที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ นั่นคือการดวลกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเชลซี ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เกมบิ๊กแมตช์ที่เดิมพันคะแนนและศักดิ์ศรี
จากนั้นต่อด้วยเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568) ศึกดาร์บี้แห่งลอนดอนตะวันตกระหว่าง ฟูแล่ม กับ เบรนท์ฟอร์ด ที่ต่างต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับกลางตาราง
สำหรับโปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เวลา 20.00 น. บอร์นมัธ เปิดบ้านรับมือ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ขณะเดียวกัน ซันเดอร์แลนด์ น้องใหม่ไฟแรงเตรียมพิสูจน์ศักยภาพในลีกสูงสุดด้วยการเปิดถิ่นต้อนรับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า
ปิดท้ายสุดสัปดาห์ด้วยเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ในเวลา 22.30 น. ที่ทั่วโลกเฝ้าจับตามอง เมื่อ อาร์เซน่อล เปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม ดวลกับแชมป์เก่าอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมที่อาจชี้ชะตาการลุ้นบัลลังก์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ต้นฤดูกาล
แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standardได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคารายเดือน 299 บาท