อาร์เตต้าชมตัวสำรองปืนใหญ่ช่วยพลิกเกมคว้าชัย ชปล.
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือแอธเลติก บิลเบา 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 16 กันยายน ว่า เรารู้ดีว่าช่วง 20-25 นาทีแรกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆ โดยเฉพาะกับสไตล์การเล่นองบิลเบา ถือว่าเกมสูสีมาก ส่วนครึ่งหลังเราทำได้ดีขึ้น คุมเกได้ ทำเกมบุกได้อันตราย และตัวสำรองทั้งสองคนช่วยทำประตูให้เราคว้าชัยชนะในที่สุด
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า นักเตะทุกคนล้วนมีความสำคัญ และบางทีสำหรับฤดูกาลนี้ ใครที่ได้ลงเล่นจนจบเกมอาจจะสำคัญกว่าผู้เล่นตัวจริงก็ได้ เพราะด้วยสไตล์การเล่นของเรา พวกเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้ และการที่ตัวสำรองทำประตูได้แบบนี้ถือเป็นเรื่องดี เพราะเวลาจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้นักเตะบางส่วนผิดหวัง
กุนซือปืนใหญ่ยังจำเพาะเจาะจงชมกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ที่ลงสนามไปช่วยเปลี่ยนเกมและทำประตูได้ว่า เขาสมควรได้รับคำชมอย่างมาก ทั้งทัศนคติ ความทุ่มเท และการมีบทบาทเชิงบวกกับทีม กับเลอันโดร ทรอสซาร์ ตัวสำรองอีกรายที่ทำประตูได้ ก็เล่นกันได้อย่างเข้าขาด้วย