นาทีบาปอีกแล้ว! หงส์นำ 2 เม็ดโดนตีเจ๊่าก่อนโหม่งชัยทดเจ็บเฉือนตราหมี 3-2
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ได้ประตูชัยนาทีบาปอีกครั้ง เฉือนเอาชนะ “ตราหมี” แอตเลติโก้ มาดริด 3-2 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีกเฟส นัดแรก ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อคืนวันที่ 17 กันยายน
เกมนี้อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือหงส์แดง ส่ง อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าค่าตัวสถิติสโมสรลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรก ร่วมกับ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และโคดี้ กักโป ในแนวรุก ส่วนแอต.มาดริด วางอองตวน กรีซมันน์ เป็นแกนในแดนหน้าเช่นกัน
เปิดเกมมาแค่ 6 นาทีลิเวอร์พูลขึ้นนำเร็วถึง 2 ประตู จากจังหวะแรกซาลาห์ยิงไปแฉลบแอนดี้ โรเบิร์ตสัน เข้าประตูในนาทีที่ 4 จากนั้นถัดมาอีก 2 นาที ไรอัน กราเฟ่นแบร์ค จ่ายให้กับโม ซาลาห์ หลุดเข้าไปยิงให้ลิเวอร์พูลออกนำ 2-0 อย่างรวดเร็ว
แต่ช่วงท้ายครึ่งแรก แอต.มาดริด มาตีไข่แตกได้จากการยิงของมาร์กอส ยอเรนเต้ ทำให้จบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลนำอยู่แค่ 2-1 เท่านั้น
ครึ่งหลังลิเวอร์พูลได้โอกาสสวนเพื่อลุ้นประตูหลายครั้งและเกือบได้ประตูที่ 3 จากจังหวะที่ซาลาห์ยิงไปชนเสาจังๆ ก่อนที่แอต.มาดริด จะมาตีเสมอได้จากลูกยิงแฉลบของยอเรนเต้คนเดิม ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จในนาทีที่ 81
อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็มาเน้นบุกหนักในช่วงท้ายก่อนจะมาได้ประตูชัยในช่วงนาทีที่ 90+2 จากลูกเตะมุมแล้วเป็นเวอร์จิล ฟาน ไดค์ โหม่งเข้าประตูไป ทำให้หงส์แดง ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะแอต.มาดริด ไปได้ 3-2
ผลคู่อื่นๆ
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
สลาเวีย ปราก เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2
โอลิมเปียกอส เสมอ ปาฟอส 0-0
บาเยิร์น มิวนิก ชนะ เชลซี 3-1
อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม แพ้ อินเตอร์ มิลาน 0-2
ปารีส แซงต์ แชร์แมง ชนะ อตาลันต้า 4-0
คาราบาว คัพ
สวอนซี ซิตี้ ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-2