ผลงานแย่แต่ทำเงิน! แมนยูทุบสถิติรายได้ต่อปีสูงสุด เฉียด 3 หมื่นล้าน!
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025 ปรากฏว่า ทีมมีรายได้มากเป็นประวัติการที่ 666.5 ล้านปอนด์ (29,326 ล้านบาท) แม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมปีศาจแดงจะปิดฉากในอันดับ 15 ของพรีเมียร์ลีก ซึ่งถือเป็นการจบอันดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล 1973-74 ก็ตาม
สำหรับรายได้หลักของแมนยูในรอบปีที่ผ่านมา คือการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์อกเสื้อรายใหม่ “สแน็ปดรากอน” ซึ่งคิดเป็นรายได้ถึง 333.3 ล้านปอนด์ (14,665.2 ล้านบาท) ขณะที่รายได้จากการขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันก็สูงกว่าปีไหนๆ ที่ 160.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,053.2 ล้านบาท)
ส่วนรายจ่ายรวมของทีมอยู่ที่ 33 ล้านปอนด์ (1,452 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 70.8 เปอร์เซ็นต์
โอมาร์ เบอร์ราด้า ซีอีโอของแมนยู กล่าวว่า การทำสถิติรายรับในช่วงปีที่ยากลำบากของสโมสร แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอันเป็นเครื่องหมายการค้าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และในช่วงเวลาที่เราก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาทีมในทุกๆ ด้าน และขอย้ำว่าแมนยูกำลังเดินหน้าแผนระยะยาวสู้อนาคต