พีเอฟเอประสานเชลซี เตือนอย่าเลือกปฏิบัติกับสเตอร์ลิ่ง-ดิซาซี่
สื่ออังกฤษรายงานว่า สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (พีเอฟเอ) กำลังเจรจากับสโมสรเชลซีในประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อราฮีม สเตอร์ลิ่ง และอักเซล ดิซาซี่ สองแข้งที่หมดอนาคตกับทีมไปแล้วในฤดูกาลนี้
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งสเตอร์ลิ่งและดิซาซี่ได้แยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่ หลังจากกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ประกาศชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีม โดยสเตอร์ลิ่ง กองหน้าชาวอังกฤษวัย 30 ปี ยังเหลือสัญญากับเชลซีอีกราว 2 ปี รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 325,000 ปอนด์ (14.3 ล้านบาท) ส่วนดิซาซี่ กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย 27 ปี ยังเหลือสัญญาระยะยาวถึงปี 2029
ฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่ถูกส่งไปเล่นให้ทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัว และคาดว่าจะโดนขายในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่ได้ย้ายไปไหน และต้องรอจนกว่าจะถึงตลาดซื้อขายปีใหม่ ซึ่งระหว่างนี้ก็จะไม่มีส่วนร่วมใดๆ กับทีมชุดใหญ่ด้วย
สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่า พีเอฟเอแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้ติดต่อหาเชลซีเพื่อหารือว่า ทั้งสเตอร์ลิ่งและดิซาซี่ควรได้รับโอกาสให้เข้าถึงการซ้อมในระดับสูงสุด แม้จะไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่แล้ว ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เองก็มีกฎชัดเจนว่าการโดดเดี่ยวนักเตะในลักษณะนี้อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ นำไปสู่การขอยกเลิกสัญญารายบุคคลสำหรับนักเตะที่ได้รับผลกระทบได้
แหล่งข่าววงในเผยว่า กรณีของสเตอร์ลิ่งนั้น เชลซีพยายามเจรจาเพื่อให้เขาย้ายร่วมทีมบาเยิร์น มิวนิก หรือนาโปลี ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจจากทั้งไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น และกาลาตาซารายด้วย แต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ย้ายทีมเอง เพราะไม่อยากอยู่ห่างจากครอบครัว เนื่องจากลูกชายกำลังเข้าสังกัดอคาเดมีของสโมสรอาร์เซน่อลอยู่