‘ลิเวอร์พูล’ เฉือน ‘เอฟเวอร์ตัน’ 2-1 เก็บชัยศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้นำจ่าฝูงต่อ
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำคืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน คู่แรกประจำวันเป็นศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้ นัดที่ 247 “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมจ่าฝูง เปิดรังเหย้าแอนด์ฟิลด์รับการมาเยือนของ “ทอฟฟี่” เอฟเวอร์ตัน ทีมอันดับ 7
ลิเวอร์พูล ของ อาร์เน่อ สล็อต จัดทีมนำมาโดย อิบราฮิมา โกนาเต้, เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, ไรอัน กราเฟนแบร์ค, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โกดี้ คักโป, โดมินิค โซบอสไล และอูโก้ เอกิติเก้
ขณะที่เอฟเวอร์ตันของ เดวิด มอยส์ ยังไร้ชื่อ จาร์ราด แบรนธ์เวต จัดทัพนำมาโดย จอร์แดน พิคฟอร์ด, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, เจมส์ การ์เนอร์, อิดริสซ่า กาน่า เกย์, อิลิมาน เอ็นดิอาย, เคียร์แนน ดิวส์เบอรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช, เบโต้
ครึ่งแรก เป็นลิเวอร์พูล ครองเกมได้เหนือกว่าแบบวันเวย์และกระทุ้งประตูออกนำก่อน 2-0 ได้ประตูจาก ไรอัน กราเฟนแบร์ค นาทีที่ 10 และ อูโก้ เอกิติเก้ นาที่ 29 ช่วยให้ลิเวอร์พูลออกนำเอฟเวอร์ตันไปก่อน 2-0 ในครึ่งแรก
ครึ่งหลัง เอฟเวอร์ตัน กลับลงมาสู้ และมาตีไข่แตกได้จาก อิดริสซ่า กาน่า เกย์ นาทีที่ 58 จากนั้นงัดกันทุกจังหวะ บี้กันแดนกลาง
จบเกมลิเวอร์พูล เปิดบ้านเอาชนะไป 2-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 5 นัด มี 15 แต้ม นำจ่าฝูงต่อไป