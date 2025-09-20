กินกันไม่ลง! ไบรท์ตัน นำก่อน 2 ตุง เจอ สเปอร์ส ไล่เจ๊า 2-2 แบ่งทีมละแต้ม
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ช่วงที่สอง ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน มีฟาดแข้งพร้อมกัน 4 คู่
ไฮไลต์อยู่ที่เกมที่ ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 13 เปิดบ้านเอเม็กซ์ สเตเดี้ยม รับมือ “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส ทีมอันดับ 3
เจ้าถิ่นจัดแนวรุกเต็มสูบนำโดย ยาซิน อายารี่, ยานกูบา มินเตห์, จอร์จินิโอ้ รุตเตอร์, คาโอรุ มิโตมะ
ส่วนสเปอร์ส ของ โธมัส แฟร้งค์ จัดทีมนำมาโดย ปาลญินญ่า, ลูคัส เบิร์กวัลล์, โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน
เกมนี้สุดมัน เจ้าถิ่น ไบรท์ตัน ออกนำก่อน 2-0 จาก ยานกูบา มินเตห์ นาทีที่ 8 และ ยาซิน อายารี่ นาที 31 แต่ก่อนจบครึ่งแรก ริชาร์ลิซอน ไล่ตีไข่แตกให้สเปอร์สไล่มา 1-2
ครึ่งหลัง สเปอร์สโหมหนัก กระทั่งนาทีที่ 82 ยาน พอล ฟาน เฮคเค สกัดเข้าประตูตัวเองทำให้สเปอร์ส ไล่ตีเสมอ 2-2 ก่อนจบเกมด้วยสกอร์นี้ แบ่งกันไปทีมละแต้ม
สเปอร์ส 5 นัดมี 9 แต้ม อยู่อันดับ 3 ส่วน ไบรท์ตัน 5 นัด มี 7 แต้ม
ส่วนผลคู่อื่น
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2
เบิร์นลีย์ เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-1
วูล์ฟแฮมป์ตัน แพ้ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-3