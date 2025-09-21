กลัวแฟนบอลไม่เหนื่อย! ‘แมน ยู’ จากชนะใสๆ ทำตัวเองลำบากต้องเอาตัวรอดเฉือน ‘เชลซี’ 2-1
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน ช่วงที่สาม เป็นเกมบิ๊กแมตช์ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 14 เปิดรังเหย้าโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ทีมอันดับ 5
แมนฯ ยู ภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อาโมริม ฟอร์มออกทะเลมาต่อเนื่องแทบจะเก็บชัยชนะไม่ได้เลยจนแฟนบอลเอือมระอากันอย่างหนัก เกมนี้จัดทีมนำมาโดย ลุค ชอว์, มัตไตย์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, นูสแซร์ มาซราอุย, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นานเดส, พาทริค ดอร์กู, บรีย็อง เอ็มโบโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และเบนยามิน เซสโก้
ด้านเชลซี ของ เอนโซ่ มาเรสก้า เกมนี้จัดทีมมาโดย มาร์ก กูกูเรญ่า, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, มอยเซส ไซเซโด้, เอสเตเวา, โคล พัลเมอร์, เปโดร เนโต้ และเชา เปโดร
เกมเริ่มขึ้นมาเพียงแค่ 5 นาที เชลซี ต้องเหลือผู้เล่น 10 คนเมื่อ เอ็มโบโม่ ตัวรุกผีแดงหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่โดน โรเบิร์ต ซานเชซ นายทวารเชลซี สกัดจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม จากนั้น เอนโซ่ มาเรสก้า ปรับเกมทันที ถอด 3 ตัวรุกอย่าง เอสเตเวา, โคล พัลเมอร์, เปโดร เนโต้ ออกทั้งหมด แล้วส่ง ผู้เล่นสำรองลงมาเน้นเกมรับ
นาทีที่ 14 บรูโน่ กระทุ้งประตูให้แมนฯ ยู ออกนำ เชลซี 1-0 จากนั้นนาที 37 คาเซมิโร่ โขกให้แมนฯ ยู ออกนำ 2-0
เกมอยู่ในกำมือของผีแดงอยู่ดีๆ แต่แล้วจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที 45-5 คาเซมิโร่ ที่โดนเหลืองไปแล้ว 1 ใบก่อนหน้านี้ไปเหนี่ยวผู้เล่นเชลซีแบบไร้สติทำให้โดนใบเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม และทำให้ผู้เล่นเหลือ 10 คนเท่ากันก่อนจบครึ่งแรกแมนฯ ยู นำ 2-0
ครึ่งหลัง แมนฯ ยู ถอด เบนยามิน เซสโก้ ออกแล้วให้ มานูเอล อูการ์เต้ ลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทน คาเซมิโร่ เกมกลับมาสูสีกันและพื้นสนามเล่นกันยากเพราะฝนตกหนักตั้งแต่ครึ่งแรกทำให้มีน้ำขัง บอลเคลื่อนที่ผิดธรรมชาติตลอด
เกมแทบหาจังหวะทำประตูกันไม่ได้ จนกระทั่งนาที 80 รีด เจมส์ เปิดบอลให้ เทรโวห์ ชาโลบาห์ โขกคนเดียวชิดแนวรับแมนฯ ยู ยืนมองแบบไม่ขึ้นโขกสกัด ให้เชลซี ไล่มา 1-2 และเกมเหลือ 10 นาทีสุดท้าย
สุดท้ายทำประตูเพิ่มกันไม่ได้ จบเกมแมนฯ ยู ชนะ เชลซี 2-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 5 นัด มี 7 แต้ม ขยับมาอยู่อันดับ 9 ส่วนเชลซี เตะ 5 นัด มี 8 แต้ม อยู่อันดับ 6