อโมริมได้ทีโว แมนยูสมควรคว้าชัยเหนือเชลซี ไปกันต่อหวังชนะได้ต่อเนื่อง!
หลังจากที่ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เค้นฟอร์มเก่งด้วยการเปิดรังเอาชนะ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ด้วยสกอร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2024-25 ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ่ส่งผลให้ แมนยู เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 5 นัด มี 7 แต้ม ขยับมาอยู่อันดับ 9 ส่วนเชลซี เตะ 5 นัด มี 8 แต้ม อยู่อันดับ 6
หลังจบเกม รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระบุว่า การคว้าชัยชนะทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีความสำคัญยิ่ง เมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างเชลซี เราเริ่มต้นเกมได้อย่างถูกต้อง ดุดันมาก ใบแดงช่วยให้เราครองเกมได้ แต่เราก็ทำได้อยู่แล้ว
กุนซือปีศาจแดงวัย 40 ปีกล่าวอีกว่า เรายิงได้สองประตู จากนั้นเราก็พยายามทำให้เกมของเราซับซ้อนขึ้นอีกครั้ง ซึ่งก็มักจะซับซ้อนสำหรับเราเสมอ เกมนี้ควรจะต่างออกไป เราต้องดิ้นรนในท้ายที่สุด แต่เราสมควรได้รับชัยชนะ
“ด้วยชัยชนะครั้งนี้ เราต้องลืมความรู้สึกดีๆ จากการชนะเกม และกลับมาสู่ความรู้สึกเร่งด่วนที่เราต้องชนะในเกมต่อไป เราอาจจะแพ้กริมสบี้ แต่เราสามารถเอาชนะทีมไหนก็ได้ ผมแค่คิดถึงเกมต่อไป มันดีมากที่ชนะ ซึ่งสำคัญมากสำหรับเรา” อโมริม กล่าวปิดท้าย