ชล็อตชี้หงส์ลงเล่น 3 นัดใน 7 วัน เก็บชัยได้ก็พอใจแล้ว
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมเฉือนชัยเอฟเวอร์ตัน 2-1 ในศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้แมตช์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ว่า พอใจกับผลงานที่ออกมาและยินดีกับทุกอย่าง เป็นเพราะนี่เป็นการลงสนามนัดที่ 3 ในระยะเวลา 7 วันของทีม แถมยังต้องเตะเร็ว จริงๆ ตนไม่ได้สนใจเรื่องเตะเร็ว แต่ถ้าคุณต้องลงสนามช่วงกลางคืนวันพุธแล้วมาต่อแบบนี้ ก็ต้องบริหารจัดการตารางแข่งตลอดสัปดาห์ให้ตลอดรอดฝั่ง
ชล็อตกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาหลายสิ่งประกอบกัน การเก็บชัยในเกมดาร์บี้แมตช์ ด้วยฟอร์มการเล่นครึ่งแรกที่ยอดเยี่ยม จึงถือว่าเป็นเรื่องดี ประตูที่ทำได้ก็เหมาะสมและแสดงให้เห็นว่าถ้านักเตะอยู่ในสภาพที่สดใหม่ก็จะทำได้ พอเข้าครึ่งหลัง เรามีอาการล้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นกัน สิ่งที่ยังผลักดันให้เราสู้ต่อจนจบคือความมุ่งมั่นตั้งใจ และป้องกันไม่ให้เอฟเวอร์ตันมีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มได้หลังสกอร์เป็น 2-1 ลูกทีมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทั้งกายและใจ โดยเฉพาะในครึ่งแรก