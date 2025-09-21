มาเรสก้าชี้ใบแดงซานเชซทำเกมเปลี่ยน โอดประตูบรูโน่ล้ำหน้า
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวภายหลังลูกทีมบุกพ่ายแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ว่า เป็นเกมที่ยากลำบากเพราะเราเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ต้นเกม หลังโรเบิร์ต ซานเชซ โดนใบแดงตั้งแต่ 5 นาทีแรก ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนทันที แผนที่เตรียมไว้ต้องพับเกม และสถานการณ์ก็ซับซ้อนอย่างมาก
มาเรสก้ากล่าวต่อว่า ถ้าเหลือผู้เล่นเท่ากัน เรายังใช้ผู้เล่นแนวรับ 4 คนได้ แต่พอเหลือ 10 คน เลยต้องมารับ 5 คนแทน แล้วต้องปรับเปลี่ยนเกม เอาเอสเตเวากับเปโดร เนโต้ ออก จากนั้นก็เปลี่ยนโคล พาลเมอร์ ด้วย เพราะสภาพร่างกายเขายังไม่ฟิตเต็มร้อย
มาเรสก้ายังกล่าวถึงประตูของบรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีมแมนยูว่า จากที่ดูภาพช้า มองว่าเป็นลูกล้ำหน้า แต่เมื่อเสียประตูไปแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกม สิ่งที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกมคือใบแดงที่เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง การเสีย 2 ประตูเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการเสียใบแดงตั้งแต่นาทีแรกๆ ที่โอลด์แทรฟฟอร์ด ไม่ว่าทีมไหนเจอสถานการณ์นี้ก็ถือว่างานหินด้วยกันทั้งนั้น
กุนซือเชลซีกล่าวด้วยว่า พอแมนยูโดนใบแดงบ้าง และต่างฝ่ายต่างเหลือผู้เล่น 10 คนเท่ากัน เราก็คุมเกมได้ และยิงประตูตีตื้น เราเล่นได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลัง และมีจังหวะสวยๆ ในกรอบเขตโทษ 2-3 ครั้ง ซึ่งเราน่าจะยิงเพิ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะเริ่มต้นเกมได้ดีกว่านี้มากๆ