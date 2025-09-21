อโมริมชูบรูโน่ยอดกัปตัน คู่ควรเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ผี
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวยกย่องบรูโน่ แฟร์นานเดส กองกลางกัปตันทีมผู้ทำประตูที่ 100 ในการลงเล่นให้ปีศาจแดง ช่วยให้ทีมเอาชนะเชลซี 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 20 กันยายน ว่า บรูโน่คู่ควรกับเสียงชื่นชมทุกอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดคือ อิทธิพลของเขาที่มีต่อเพื่อนร่วมทีม บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในเกมเสมอไป แต่ก็ยังทำหน้าที่กัปตันทีมอย่างดีที่สุดในทุกๆ สถานการณ์ เพื่อช่วยให้ทีมทำผลงานได้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่เขาทำ แน่นอนว่าบรูโน่สามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้ แต่ทุกคนในทีมก็สามารถเล่นให้ดีขึ้นได้หมด
อโมริมกล่าวต่อว่า บรูโน่คู่ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของทีม ไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทำ แต่รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จจนถึงจุดนี้
สำหรับบรูโน่ จนถึงตอนนี้ลงสนามให้ทีมถึง 200 นัด และทำได้ 100 ประตูแล้ว ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า แน่นอนว่ารู้สึกภูมิใจกับสถิติเหล่านี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองตั้งความหวังไว้ เป้าหมายของตนคือการได้ลงสนามเรื่อยๆ ในนัดต่อๆ ไปมากกว่า