มอยส์-กรีลิช ประสานเสียงโวยเชิ้ตดำตัดสินแปลกเกมพ่ายหงส์
เดวิด มอยส์ กุนซือเอฟเวอร์ตัน วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ดาร์เรน อิงแลนด์ ในเกมเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้แมตช์ซึ่งเอฟเวอร์ตันบุกพ่ายลิเวอร์พูล 1-2 ว่า การทดเวลาบาดเจ็บเพียง 3 นาทีเป็นเรื่องแปลกมากๆ ทุกครั้งที่เราพยายามจะเล่นฟรีคิกเร็ว กรรมการจะเป่าให้หยุดแล้วเอาบอลกลับมาตั้งใหม่ตลอด หลังจากนั้นเรายังโดนใบเหลืองจากเรื่องนี้ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆ
ขณะที่แจ็ค กรีลิช ปีกเอฟเวอร์ตันซึ่งโดนใบเหลืองหลังเข้าไปโวยกรรมการหลังจบเกม กล่าวว่า เสียดายที่เราตีเสมอไม่สำเร็จในช่วงท้าย และภาพรวมของครึ่งหลังก็น่าหงุดหงิดมากๆ ลิเวอร์พูลพยายามที่จะถ่วงเวลาตลอด ส่วนเพื่อนร่วมทีมโดนใบเหลืองจากการพยายามเล่นฟรีคิกเร็ว เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย ไม่รู้เลยว่ากรรมการเอากฎอะไรมาแจกใบเหลืองดังกล่าว แม้แต่การทดเวลาบาดเจ็บที่ทดตอนแรกแค่ 3 นาที แล้วก็ยืดต่อไปอีก 1 นาที บอกตามตรงว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ในพรีเมียร์ลีกในช่วง 2-3 ปีหลังเลย
กรีลิชกล่าวต่อว่า มีเรื่องน่าหงุดหงิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมการ เข้าใจได้ว่าบางทีกรรมการก็อยากปล่อยให้เกมดำเนินไปต่อเนื่อง แต่คุณจะปล่อยให้เล่นต่อโดยไม่ปล่อยให้เราได้ฟาวล์ แล้วหลังจากนั้นอีก 2 นาที กลับเป่าหยุดเกมหลังจากกองหลังคนนึงของฝ่ายตรงข้ามล้มลงหลังโดนแตะตัวนิดเดียวไม่ได้ บางทีเวลาไปแข่งสนามใหญ่ๆ ที่กองเชียร์เจ้าถิ่นเสียงดังๆ กรรมการอาจจะรู้สึกว่าต้องเป่าฟาวล์ให้เจ้าถิ่น เคียร์แนน ดิวส์เบอรี่-ฮอลล์ สะสมใบเหลือง 4 ใบแล้ว หนึ่งในนั้นคือใบเหลืองจากการพยายามเล่นฟรีคิกเร็ว เราอยากให้เกมดำเนินต่อไป แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเลย