เจาะตาข่ายกันไม่ได้! บอร์นมัธ เปิดรังยันเจ๊า นิวคาสเซิ่ล ไร้สกอร์
บอร์นมัธ เปิดรังยันเสอมกับ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ไปแบบไร้สกอร์ 0-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2024/25 แมตช์เดย์ที่ 5 ที่ไวตาลิตี้ สเตเดียม ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน
เกมในครึ่งแรกเป็นทางทีมเยือน นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ครองบอลได้มากกว่า แต่ยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ ขณะที่เจ้าบ้านบอร์นมัธอาศัยจังหวะสวนกลับ แต่ก็ยังไม่เฉียบคมพอ ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0
เข้าสู่เกมในครึ่งหลังทั้งสองทีมต่างเปิดเกมบุกแลกใส่กันมากขึ้น เพื่อหวังยิงประตู แต่ยังเจาะตาข่ายกันไม่ได้ ทำให้หมดเวลาเสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ 0-0 แบ่งกันไปทีมละแต้ม
ส่งผลให้ บอร์นมัธ ลงเตะไปแล้ว 5 นัดในฤดูกาลนี้ เก็บไปได้ 10 แต้ม อยู่อันดับที่ 3 ในตารางคะแนน ขณะที่ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด มีอยู่ 6 แต้ม อยู่อันดับที่ 13
ส่วนผลอีกคู่ ซันเดอร์แลนด์ เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1