มาร์ติเนลลี่ ซุปเปอร์ซับ! อาร์เซน่อล หืดจับเจ๊า แมนซิตี้ 1-1 รั้งรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ซัดนาทีบาปไล่ตีเสมอ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยสกอร์ 1-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 แมตช์เดย์ที่ 5 เกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ ที่เอมิเรต สเตเดียม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายน
เกมในครึ่งแรกเป็นด้านของทีมเยือน แมนซิตี้ บุกขึ้นมาพังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 9 จากจังหวะสวนกลับ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ตัดบอลกลางสนามได้แล้วฝากให้กับ วทิยานี่ ไรน์เดอร์ส ลากบอลลุยขึ้นไปแล้วจ่ายต่อให้ ฮาแลนด์ หลุดเข้าไปซัดตุงตาข่าย และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่เกมในครึ่งหลังเจ้าถิ่นอาร์เซน่อลพยายามโหมบุกหวังทวงประตูตีเสมอ แต่ยังไม่สามารถเจาะเกมรับของแมนซิตี้ ขณะที่ เป๊ป กวาดิโอล่า กุนซือเรือใบส่งตัวสำรองลงมาเน้นเกมรับอย่างเต็มรูปแบบให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทำให้อาร์เซน่อลหาโอกาสเข้าทำได้อย่างยากลำบาก
จนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 อาร์เซน่อล ไล่ยิงประตูตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จ จากการวางบอลของ เอเบเรชี เอเซ่ ตักลอยโด่งเข้าไปให้ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ตัวสำรองที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซัปได้หลุดเข้าไปกระดกบอลข้ามหัวของ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า เข้าไปตุงตาข่ายอย่างคลาสสิค
หมดเวลาการแข่งขัน อาร์เซน่อล เสมอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม ส่งผลให้ อาร์เซน่อล ลงเตะไปแล้ว 5 นัด เก็บไปได้ 10 แต้ม รั้งตำแหน่งรองจ่าฝูง อันดับ 2 ของตารางคะแนน ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีอยู่ 7 แต้ม อยู่อันดับที่ 9