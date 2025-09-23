พรีเมียร์ลีก วีกที่ 6 เดือดทุกสนาม! บิ๊กแมตซ์ สาลิกาดวลปืนใหญ่ Monomax ยิงสด
แฟนบอลเตรียมมันสุดสัปดาห์นี้! ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 เดินหน้าสู่ช่วงเข้มข้น โดยโปรแกรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 กันยายน ถึงวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 ขนบิ๊กทีมลงสนามครบทุกคู่ ถ่ายทอดสดให้ชมสดทุกแมตช์ทาง Monomax และบางคู่พิเศษผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เริ่มต้นความเร้าใจในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น.เมื่อ “ผึ้งมหาภัย” เบรนท์ฟอร์ด เปิดรังรับมือ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมนี้แฟนบอลรอชมว่าพลังบุกของยูไนเต็ดจะต้านทานเจ้าถิ่นที่เล่นในบ้านอย่างดุดันได้หรือไม่
จากนั้นเวลา 21.00 น. ความมันเดินหน้าต่อเนื่องพร้อมกันถึง 4 คู่เต็ม! เชลซี พบ ไบรท์ตัน ซึ่ง “สิงห์บลูส์” ต้องเจอเกมรุกของ “นกนางนวล”, คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล ดวลเดือดระหว่างแนวรับเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งกับแนวรุกจัดจ้านของ “หงส์แดง”, ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ แมตช์ดวลพลังหนุ่ม เกมเร็ววิ่งสู้ฟัดเต็มสนาม และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ เบิร์นลีย์ บิ๊กแมตช์ที่ “เรือใบสีฟ้า” เต็งแชมป์จะได้พิสูจน์พลังรุกในบ้าน โดยมี “เดอะ คลาเร็ตส์” พร้อมสู้ไม่ถอย ถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และ ช่อง MONO29
ต่อด้วยเวลา 23.30 น. “เจ้าป่า” น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดศึกกับ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ทีมน้องใหม่ที่สร้างสีสันได้ต่อเนื่อง เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญทั้งสองฝ่าย ก่อนจะปิดท้ายด้วยเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568) “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านรับ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน เกมนี้แฟนบอลรอชมการดวลระหว่างเกมรุกสายโฉบเฉี่ยวกับเกมสวนกลับที่มีพิษสง
กลับมามันกันต่อในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า ลงเล่นในรังวิลล่า พาร์ก ดวล “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ศึกชิงแต้มสำคัญเพื่อยืนระยะในโซนกลางตาราง ความเข้มข้นยังต่อเนื่องเวลา 22.30 น. กับคู่ใหญ่สุดประจำวัน “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล เปิดบ้านรับมือ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ไฮไลต์ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งตารอ เพราะทั้งสองทีมมีเกมรุกที่อันตรายและเปี่ยมไปด้วยสตาร์ดัง
ปิดฉากโปรแกรมประจำสัปดาห์ในคืนวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568) “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านกูดิสัน พาร์ก ต้อนรับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แมตช์นี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการหนีโซนท้ายตาราง ครบรสทุกความมัน บิ๊กทีมลงสนามครบทุกคู่ ห้ามพลาดรับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคารายเดือน 299 บาท