เป๊ปหวังฮาแลนด์ฟิตทันเกมสุดสัปดาห์ พอใจเรือใบค่อยๆ กลับมาเป็นทีมเดิมในอดีต
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวถึงเออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ ซึ่งโดนเปลี่ยนตัวเร็วในเกมเสมอกับอาร์เซน่อลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นช่วงฟื้นฟูร่างกาย ส่วนวันอังคารไม่มีการซ้อม ตนยังไม่ได้เจอกับเขารวมทั้งลูกทีมคนอื่นๆ ได้แต่หวังว่าเขาจะฟิตทันลงสนามในเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรแกรมเตะค่อนข้างถี่ ในเกมล่าสุด นักเตะหลายคนไม่สมบูรณ์สักเท่าไร แต่เชื่อว่าโดยรวมทุกคนจะกลับมาโอเคในช่วงสุดสัปดาห์
เป๊ปกล่าวถึงภาพรวมของทีมหลังออกสตาร์ตช่วงแรกของฤดูกาลว่า สิ่งเดียวที่ขอจากลูกทีมคือของให้ทุ่มสุดตัวในสนาม ฤดูกาลที่แล้วเราไม่เต็มที่นักในบางช่วง มาฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะหลังจากเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ในเกมดาร์บี้แมตช์ ได้เห็นทีมกลับมาเป็นแมนซิตี้แบบที่เคยเป็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายส่วน ขณะที่เกมกับอาร์เซน่อลนั้น การเสียประตูในช่วงท้าย ยอมรับว่าทีมควรจะทำได้ดีกว่านี้ ตัดสินใจให้ดีกว่านี้ แต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะทำได้ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่องใจ ซึ่งนักเตะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในเกมดังกล่าสว
เป๊ปกล่าวในตอนท้ายว่า เวลาทีมมีปัญหา ในฐานะโค้ช คุณต้องดูแลแก้ปัญหาต่างๆ เหมือนพ่อแม่ดูแลลูก อะไรที่ผิดพลาดหรือเป็นปัญหา ถือเป็นบทเรียนให้เรียนรู้แล้วทำให้ดีขึ้น เชื่อว่าทีมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ