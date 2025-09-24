อิซัก-เอกีตีเก้ คนละลูก! หงส์ 10 คนเฉือนนักบุญ 2-1 ฉลุยเข้ารอบคาราบาวคัพ
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล รองแชมป์เก่า ประเดิมศึก คาราบาว คัพ ด้วยการเฉือนเอาชนะ “นักบุญ” เซาธ์แฮมป์ตัน 2-1 ในเกมรอบสาม ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน
เกมนี้ อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือหงส์แดง เลือกพักตัวหลักแบบยกทีมโดยส่งอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าที่ต้องเรียกความฟิตลงเล่นเป็นตัวจริง ร่วมกับ ริโอ งูโมฮา ปีกวัย 17 ปี และเฟเดริโก้ เคียซ่า ในแนวรุก ขณะที่แดนกลางใช้วาตารุ เอ็นโด เล่นกับ เทรย์ ไนโอนี่ด้วย
เปิดเกมมาได้แค่นาทีเศษลิเวอร์พูลเกือบขึ้นนำเร็วจากจังหวะบีบแดนบนแล้วเคียซ่าจ่ายให้กับอิซักยิงไปติดเซฟของอเล็กซ์ แม็คคาร์ธี่ย์ นายทวารเซาธ์แฮมป์ตัน จากนั้นทีมเยือนพยายามบีบแดนบนไล่บี้จากหงส์แดงละมีโอกาสเกือบได้ประตูอยู่หลายครั้ง แต่ลิเวอร์พูลเอาตัวรอดได้
จนกระทั่งนาทีที่ 43 ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่แม็คคาร์ธี่ย์ ออกบอลพลาดโดนเคียซ่าฉกได้ก่อนจ่ายกลับเข้ากลางให้อิซักยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0 เป็นประตูแรกของอิซักให้กับต้นสังกัดใหม่อีกด้วย และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ต้นครึ่งหลังลิเวอร์พูลถอดอิซักไปพักแล้วส่งอูโก้ เอกีตีเก้ ลงมาเล่นแทน แต่หงส์แดงสกัดลูกเตะมุมพลาดมาโดนเช ชาร์ลส์ ตีเสมอได้ในนาทีที่ 76 เป็น 1-1
ช่วงท้ายเกมนาทีที่ 85 ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่เคียซ่าหลุดกับดักล้ำหน้ามาปาดให้กับเอกีตีเก้ ชาร์จจ่อๆ เข้าประตูไป แต่ในจังหวะนั้นเอกีตีเก้เผลอถอดเสื้อดีใจ ซึ่งเขาโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้ ทำให้เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม ลิเวอร์พูลต้องเล่น 10 คน
จบเกม ลิเวอร์พูล เฉือนเอาชนะ เซาธ์แฮมป์ตัน ไป 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 4 ได้สำเร็จ
ผลคู่อื่นๆ
คาราบาว คัพ
เร็กซ์แฮม ชนะ เรดดิ้ง 2-0
ฟูแล่ม ชนะ แคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 1-0
วีแกน แพ้ วีคอมบ์ 0-2
บาร์นส์ลีย์ แพ้ ไบรท์ตัน 0-6
ลินคอล์น แพ้ เชลซี 1-2
เบิร์นลีย์ แพ้ คาร์ดิฟฟ์ 1-2
วูล์ฟแฮมป์ตัน ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0
ลาลีก้า สเปน
แอธ.บิลเบา เสมอ กิโรน่า 1-1
เอสปันญ่อล เสมอ บาเลนเซีย 2-2