อาร์เตต้างงปืนโดนวิจารณ์นัดก่อน ทั้งที่คุมเกมเหนือเรือใบ
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล ยอมรับว่า ไม่เข้าใจที่ทีมปืนใหญ่โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในเกมเสมอแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่ภาพรวมต่างๆ ออกมาดีมาก รู้สึกแปลกใจมากๆ เพราะจากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา ไม่มีทางที่ใครจะคาดเดาได้ว่าอาร์เซน่อลจะคุมเกมได้เหนือกว่าแมนซิตี้ขนาดนี้ โดยเฉพาะกับทีมภายใต้การดูแลของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า
สำหรับเกมดังกล่าว อาร์เซน่อลครองบอลได้เหนือกว่าแมนซิตี้ โดยเปิดโอกาสให้เรือใบสีฟ้าครองบอลเพียง 33.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสถิติต่ำสุดในการคุมทีมของเป๊ป แต่ถึงอย่างนั้น อาร์เตต้าก็โดนนักวิจารณ์อย่างแกรี่ เนวิลล์ และเจมี่ คาร์ราเกอร์ วิจารณ์เรื่องการไม่เลือกเอเบเรชี่ เอเซ่ ลงเล่นเป็นตัวจริง รวมถึงการจับมิเกล เมริโน่ ซึ่งมีสไตล์การเล่นรับมากกว่ารุกไปยืนในแผงมิดฟิลด์ 3 ตัว
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า ได้ยินว่าคนวิจารณ์ใช้คำว่า “ดึงเบรกมือ” ซึ่งกับการเล่นที่คุมเกมได้เหนือกว่า จะเรียกว่าดึงเบรกมือได้อย่างไร? มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็พร้อมรับทุกเสียงวิจารณ์ เพราะทุกคนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน เรื่องที่ไม่ส่งเอเซ่ลงเล่นเป็นตัวจริงนั้น เป็นสิ่งที่ตนต้องพิจารณาว่าเขาจะสามารถลงเล่นได้เต็มเวลาหรือไม่ แค่คนพูดก็พูดได้ ไม่ได้ต้องรับผิดชอบแบบตน เอเซ่ลงเล่นมาแล้ว 2 นัด และเขายังไม่เคยเล่นตรงกลางฝั่งขวามาก่อน ทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขา
นอกจากนี้ อาร์เตต้ายังเปิดเผยว่า โนเนี่ มาดูเอเก้ แนวรุกชาวอังกฤษ ต้องพัก 6-8 สัปดาห์ จากปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมกับแมนซิตี้