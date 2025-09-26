วิลล่าชนะเป็นแล้ว! เปิดบ้านเฉือนชัยโบโลญญ่า 1-0 ศึกยูโรป้าลีก
แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านคว้าชัยเหนือโบโลญญ่า 1-0 ในศึกยูโรป้าลีก รอบลีก เมื่อวันที่ 25 กันยายน
วิลล่าได้ประตูชัยจากจอห์น แม็คกินน์ ตั้งแต่นาทีที่ 13 นับเป็นชัยชนะแรกของวิลล่า จากการลงสนามทุกถ้วยในฤดูกาลนี้
ผลคู่อื่นๆ
โกอเฮด อีเกิล แพ้ เอฟซีเอสบี 0-1
ลีลล์ ชนะ บรานน์ 2-1
ยังบอยส์ แพ้ พานาธิไนกอส 1-4
ซัลซ์บวร์ก แพ้ ปอร์โต้ 0-1
อูเทรกต์ แพ้ ลียง 0-1
เฟเรนต์วารอส เสมอ วิกตอเรีย เพิลเซ่น 1-1
เรนเจอร์ส แพ้ เกงก์ 0-1
สตุ๊ตการ์ท ชนะ เซลต้า บีโก้ 2-1