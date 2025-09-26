บีบีซีเผยซาลิบาโอเคต่อสัญญาปืนใหญ่ 5 ปี ถึงปี 2030
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า วิลเลียม ซาลิบา กองหลังอาร์เซน่อล วัย 24 ปี ตอบตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมปืนใหญ่แล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน เป็นสัญญา 5 ปี ไปสิ้นสุดในปี 2030 จากที่เหลือสัญญาฉบับเดิมอีก 2 ปี โดยคาดว่าจะเซ็นกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
แข้งวัย 24 ปี ย้ายจากแซงต์ เอเตียนน์ ในลีกเอิง สู่ทีมอาร์เซน่อลเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2019 ช่วงแรกถูกส่งกลับไปเล่นให้สังกัดเก่าด้วยสัญญายืมตัว ต่อด้วยนีซและมาร์เซย กระทั่งได้ลงเล่นให้ปืนใหญ่นัดแรกในเดือนสิงหาคมปี 2022 ซาลิบาก็เป็นตัวหลักของทีมในยุคกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า โดยลงสนามให้ทีมมาแล้ว 137 นัด
ผลจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับทีมทำให้หลายสโมสรให้ความสนใจในตัวซาลิบา รวมถึงรีล มาดริด ทีมดังแห่งลาลีก้า สเปน