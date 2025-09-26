เอเมอรี่หวังวิลล่ารักษาฟอร์มดีต่อเนื่องถึงเกมลีกกับฟูแล่ม
อูไน เอเมอรี่ กุนซือแอสตัน วิลล่า กล่าวภายหลังลูกทีมคว้าชัยเหนือโบโลญญ่า 1-0 ในศึกยูโรป้าลีก เมื่อวันที่ 25 กันยายน เป็นชัยชนะแรกจากการลงสนามทุกถ้วยในฤดูกาลนี้ ว่า ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมวิลล่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก็รู้สึกเสมอว่าทีมแข็งแกร่งเสมอเวลาที่เล่นในบ้าน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เล่นด้วยความมั่นใจ วันนี้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ และคิดว่าทีมสมควรเป็นผู้ชนะแล้ว
เอเมอรี่กล่าวต่อว่า สำหรับเกมต่อไปที่จะเจอกับฟูแล่มในเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์นี้ ต้องการให้ลูกทีมรักษาฟอร์มการเล่นแบบนัดนี้ให้ได้ ซึ่งบางคนที่ได้ลงสนามนัดกลางสัปดาห์จะได้เล่นต่อในนัดหน้า ฟูแล่มเป็นทีมที่ดี สิ่งที่เราต้องทำคือการรักษามาตรฐานให้ได้สม่ำเสมอ เรื่องแทคติคอาจจะไม่เหมือนเดิม แต่ต้องพยายามรักษาฟอร์มให้ได้ และเชื่อว่าชัยชนะนัดนี้จะมีผลเชิงบวกกับทีม
กุนซือวิลล่ากล่าวในตอนท้ายว่า ตอนที่เข้ามารับงานคุมทีมวิลล่า ความฝันคือการพาทีมไปเตะฟุตบอลถ้วยยุโรปให้ได้ ซึ่งเราก็ได้เห็นพัฒนาการของทีมในทุกๆ วัน ได้เห็นว่าเราสามารถเล่นให้ดีสม่ำเสมอในพรีเมียร์ลีกได้ เราทำได้ดีแม้แต่ตอนที่ต้องเตะถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกไปด้วย แล้วเราก็ได้โควต้าไปยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งปีนี้ตนทั้งมุ่งมั่น ตื่นเต้น และคิดบวกมากๆ เพราะเราต่างรู้ดีว่าถ้ารักษาฟอร์มให้ดีสม่ำเสมอได้ เราก็จะประสบความสำเร็จ หวังว่านัดต่อไปก็จะทำได้ดีเช่นกัน