เอฟเอเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัย หลังอดีตแข้ง ยช.ปืนใหญ่ดับ
หลังจากเกิดเรื่องเศร้า บิลลี่ วิการ์ อดีตแข้งเยาวชนอาร์เซน่อล เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 21 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังเกิดอุบัติเหตุตัวกระทกกับกำแพงคอนกรีตขณะวิ่งไล่ตามบอลที่กำลังจะออกจากสนาม ระหว่างแข่งขันฟุตบอลระดับดิวิชั่น 7 ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน จนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อาการโคม่า และเสียชีวิตในที่สุด
ล่าสุด สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) แถลงว่า เอฟเอจะเร่งทบทวนเรื่องความปลอดภัยของกำแพงรอบสนามฟุตบอลในลีกล่าง หรือเนชั่นแนลลีก และประสานงานกับลีก สโมสร และผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยโฟกัสเรื่องรั้วและแนวกำแพงรอบๆ สนามฟุตบอล ซึ่งรวมถึงการหาข้อสรุปว่าเอฟเอจะสามารถสนับสนุนสโมสรต่างๆ ในการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยของสนามแต่ละแห่งได้อย่างไรบ้าง
หลังเกิดเรื่องเศร้ากับวิการ์ ก็มีแฟนบอลร่วมลงชื่อแคมเปญออนไลน์เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้กำแพงคอนกรีตหรือกำแพงอิฐรอบสนามฟุตบอล ขณะที่สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (พีเอฟเอ) เรียกร้องให้มีการสอบสวนสาเหตุของเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของนักฟุตบอล
ก่อนนหน้านี้เมื่อปี 2023 พีเอฟเอก็เคยส่งหนังสือถึงเอฟเอ เรียกร้องให้หามาตรการที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องรั้วและแนวกั้นรอบสนาม เพื่อความปลอดภัยของนักฟุตบอล หลังจากอเล็กซ์ เฟล็ตเชอร์ ผู้เล่นทีมบาธ ซิตี้ ชนกับป้ายโฆษณาคอนกรีตข้างสนามจนศีรษะร้าวในเกมเตะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022
ด้านลุก กริกส์ ประธานมูลนิธิ “เฮดเวย์” ว่าด้วยการบาดเจ็บที่ศีรษะ ออกมาวิจารณ์ว่า การเสียชีวิตของวิการ์นับเป็นโศกนาฏกรรมที่ยากจะยอมรับได้ เพราะต่างรู้ดีว่ามีคำเตือนล่วงหน้าแล้ว หลังจากนี้ต้องมีการจัดการโดยเร็วที่สุด จะอยู่เฉยๆ แล้วปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นอีกไม่ได้แล้ว โดยเอฟเอ พีเอฟเอ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสปอนเซอร์ ต้องช่วยเหลือสโมสรต่างๆ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องแนวกำแพง ซึ่งวิธีการชั่วคราวอาจเป็นการหาวัสดุมาบุกำแพงไว้ก่อน