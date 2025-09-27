เจ้าของสเปอร์สย้ำไม่คิดขายทีม หลังปฏิเสธข้อเสนอกลุ่มทุนเจ้าที่ 3
สื่ออังกฤษรายงานเมื่อวันที่ 26 กันยายน ว่าสโมสรท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้ปฏิเสธข้อเสนอเทกโอเวอร์สโมสรจากบรู๊กลิน เอียริค นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นกลุ่มทุนรายที่ 3 ที่แสดงความสนใจอยากเทกโอเวอร์ทีมไก่เดือยทองแล้ว
บริษัท อีนิค สปอร์ตส์ แอนด์ เดเวลอปเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของสเปอร์ส รวม 87 เปอร์เซ็นต์ ออกแถลงการณ์ว่า ขอยืนยันว่าทางอีนิคไม่ได้มีความคิดที่จะขายหุ้นของสเปอร์สแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ อีนิคก็เพิ่งปฏิเสธข้อเสนอจากกลุ่มทุนใหญ่ 2 ราย ซึ่งแสดงความสนใจ และติดต่อทาบทามแบบไม่เป็นทางการ โดยตั้งแต่ดาเนียล เลวี่ ประธานสโมสรคนเก่า ลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นเดือนนี้ ก็มีกลุ่มทุนหลายแห่งที่แสดงเจตนาอยากเข้าไปเทกโอเวอร์ทีม
สำหรับเอียริค เพิ่งโพสต์โซเชียลมีเดียภาพห้องแต่งตัวที่สนามท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม พร้อมกับเวลานับถอยหลัง 27 วัน สู่วันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเขากำลังเดินหน้าแผนเข้าไปเทกโอเวอร์ทีม อย่างไรก็ตาม ตามกฎว่าด้วยการเทกโอเวอร์หรือควบรวมกิจการของสหราชอาณาจักร ทางเอียริคต้องยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ หรือประกาศว่าไม่คิดจะยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด
สำหรับเอียริคเป็นอดีตดีเจที่เคยทำวิจัยด้านอวกาศให้กับองค์การนาซา ก่อนตั้งบริษัทเทคโนโลยี สื่อ กีฬา และบันเทิง ชื่อ Redacted RnD