เวสต์แฮมปลดพ็อตเตอร์แล้ว สังเวยผลงานแย่รั้งตำแหน่งรองบ๊วย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน สโมสรเวสต์แฮมประกาศปลดเกรแฮม พ็อตเตอร์ ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว หลังจากทำงานได้เพียง 8 เดือนเท่านั้น หลังจากฤดูกาลนี้ทำผลงานย่ำแย่ เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมา 5 นัด ทำได้เพียง 3 คะแนน รั้งอันดับ 19 ของตาราง
เวสต์แฮมแถลงว่า จำเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้ทีมทำผลงานให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผลงานและฟอร์มการเล่นของทีมตั้งแต่ครึ่งหลังฤดูกาลที่แล้ว จนถึงต้นฤดูกาลนี้ไม่เป็นไปตามที่ทีมคาดหวัง บอร์ดบริหารขอขอบคุณพ็อตเตอร์และสต๊าฟโค้ชสำหรับการทำงานอย่างหนักตลอดช่วงที่ร่วมงานกับทีมขุนค้อน และขอให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต ส่วนการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นยังดำเนินต่อไป ซึ่งสโมสรจะยังไม่ขอแสดงความเห็นใดๆ ในตอนนี้
พ็ตเตอร์วัย 50 ปี คุมทีมรวม 25 นัด ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม แต่คุมทีมเก็บชัยชนะได้เพียง 6 นัด และฤดูกาลก่อนจบอันดับ 14 ของตาราง
สำหรับตัวเต็งกุนซือใหม่ของทีมขุนค้อนคือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต้ กุนซือชาวโปรตุเกสที่เพิ่งโดนน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปลดจากตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้