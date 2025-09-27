บรูโน่บอดโทษ! แมนยูเข้าลูป บุกพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 1-3 ศึกพรีเมียร์ลีก
“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าลูปแพ้หลังบุกไปพ่ายให้กับ “ผึ้งน้อย” เบรนท์ฟอร์ด 1-3 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 6 ของฤดูกาล ที่จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 27 กันยายน
โดยเจ้าถิ่นออกนำ 2-0 ภายในเวลา 20 นาทีจากอิกอร์ ติอาโก้ ทั้งสองประตูในนาทีที่ 8 และ 20 จากนั้นปีศาจแดงตีไข่แตกได้จากเบนยามิน เซสโก้ ในนาทีที่ 26 ซึ่งเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อปีศาจแดงหลังย้ายมาในช่วงซัมเมอร์อีกด้วย
จากนั้นครึ่งหลังปีศาจแดงมาได้จุดโทษจากจังหวะที่นาธาน คอลลินส์ ไปดึงไบรอัน เอ็มเบอโม่ นาทีที่ 72 แต่ทว่าบรูโน่ แฟร์นันเดส สังหารจุดโทษไปติดเซฟของควีวีน เคลเลเฮอร์ ทำให้ปีศาจแดงชวดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดาย
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เบรนท์ฟอร์ด มาได้ประตูย้ำชัยชนะจากจังหวะสวนกลับแล้วเป็น มาไธส์ แยนเซ่น ยิงนอกกรอบสุดสวยเข้าไป จบเกมเบรนท์ฟอร์ด เปิดบ้านเอาชนะ แมนยู 3-1 เก็บชัยชนะนัดที่ 2 ของฤดูกาล ส่วนแมนยูแพ้เป็นนัดที่ 3 ของฤดูกาลแล้ว