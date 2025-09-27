แพ้เป็นแล้ว! หงส์แดงบุกพ่ายพาเลซ 1-2 พ่ายเกมแรกในพรีเมียร์ลีก
“หงส์แดง” ลิิเวอร์พูล พ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาล หลังบุกไปแพ้ให้กับ “ดิ อีเกิลส์” คริสตัล พาเลซ 1-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 6 ของฤดูกาล ที่สนามเซลเฮิร์สต์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 27 กันยายน
เกมนี้หงส์แดง ส่งอเล็กซานเดอร์ อิซัก ลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเกมแรก นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม รวมถึงโฟลเรียน เวียตซ์ ที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากนัดก่อนถูกดร็อปเป็นสำรอง ส่วนพาเลซนำทีมโดย ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า, อิสไมล่า ซาร์ และเยเรมี่ ปิโน่ ในแนวรุก
เริ่มเกมมาได้แค่ 9 นาทีเป็นเจ้าถิ่นที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกเตะมุมที่ไรอัน กราเฟ่นแบร์ค เคลียร์ไม่ดีมาเข้าทางซาร์ ยิงเข้าประตูไป ให้พาเลซขึ้นนำ 1-0 จากนั้นก็มีโอกาสอีก 2-3 ครั้งแต่อลิสซอน เบ็คเกอร์ กโชว์ซุปเปอร์เซฟ ช่วยลิเวอร์พูลไว้ได้ ทำให้จบครึ่งแรกหงส์แดงยังตามหลังแค่ประตูเดียว
ครึ่งหลังลิเวอร์พูลพยายามบุกอย่างหนักจนกระทั่งมาตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงของเฟเดริโก้ เคียซ่า ตัวสำรองที่เพิ่งลงสนามมา ในนาทีที่ 87 แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียร์ เป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้พาเลซ เอาชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 หยุดสถิติชนะรวดไว้แค่ 5 เกม แต่ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมี 15 คะแนนจาก 6 นัด
