ไม่รอช้า! เวสต์แฮม ตั้ง นูโน่ คุมทัพ พร้อมประเดิมเกมดวลเอฟเวอร์ตันจันทร์นี้
“ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำการแต่งตั้ง นูโน เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือชาวโปรตุกีส ขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมเป็นที่เรียบร้อย หลังจากเพิ่งปลด แกรม พอตเตอร์ ไป
กุนซือวัย 51 ปี เซ็นสัญญา 3 ปีกับทีมขุนค้อนและจะคุมทีมลงสนามในเกมมันเดย์ไนท์ ที่จะพบกับ เอฟเวอร์ตัน ในวันที่ 29 กันยายนนี้เลย
นูโน่นั้นเพิ่งถูกปลดจาก น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา แม้ว่าปีก่อนจะพาฟอเรสต์จบอันดับ 7 ของตารางได้และคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ในปีนี้
กุนซือชาวโปรตุกีส เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่นี้ เป้าหมายคือการทำงานหนักและทำผลงานให้ดีที่สุด ต่อสู้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพร้อมรับกับความท้าทายทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้า