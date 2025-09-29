อาร์เตต้าชมปืนคู่ควรคว้าชัยแล้ว งงเชิ้ตดำกลับคำตัดสินจุดโทษ
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวภายหลังลูกทีมแซงชนะนิวคาสเซิล 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ว่า นี่เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจและคิดว่าเราคู่ควรกับชัยชนะแล้ว ทั้งฟอร์มการเล่นและความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งโอกาสต่างๆ ที่เราสร้างในเกมนี้ อาจจะต้องลุ้นระทึกสักหน่อย แต่เราก็ควรเป็นผู้ชนะ
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า นี่คือการยกระดับตัวเอง ด้วยการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเรียนรู้จากมัน นี่เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงให้เห็นศักยภาพของเรา เพราะนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเป็นคู่แข่งที่ต่อกรได้ ขณะที่เราสามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้น กับการเก็บชัยชนะในเกมเยือน
ส่วนเรื่องที่กรรมการกลับคำตัดสิน ไม่ให้อาร์เซน่อลได้ลูกโทษที่จุดโทษหลังวิกตอร์ โยเคเรส ปะทะกับนิค โป๊ป นั้น อาร์เตต้ากล่าวว่า ถ้าไม่ใช่คำตัดสินที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน ทางห้อง VAR ก็ไม่ควรแย้ง จังหวะนี้มองว่ายังไงก็ควรเป็นจุดโทษ