ฮาวผิดหวังเสียประตูท้ายเกม รับสาลิกาฟอร์มไม่ดีทำพ่ายปืนใหญ่
เอ็ดดี้ ฮาว ผู้จัดการทีมนิวคาสเซิล กล่าวภายหลังลูกทีมปราชัยให้อาร์เซน่อลคาบ้าน 1-2 หลังโดนประตูชัยช่วยทดเจ็บ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ว่า เราพยายามแล้ว และทุ่มเททุกอย่างในเกมนี้ นี่เป็นแมตช์ที่หนัก ถ้าให้พูดตามตรง เราอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด ส่วนอาร์เซน่อลทำได้ดีมากๆ เรามีโอกาสลุ้นประตูและขึ้นนำได้ โดยพยายามรักษาสกอร์นั้นไว้ ซึ่งนิค โป๊ป ก็ป้องกันลูกสวยๆ ได้หลายครั้ง ยอมรับว่าผิดหวังที่เราไปพลาดเสียประตูจากลูกเซตพีซในช่วงท้าย
ฮาวกล่าวต่อว่า ปัญหาหลักๆ ของเกมนี้คือสภาพร่างกายที่อาจไม่ได้พร้อมที่สุด ยิ่งในช่วงที่โปรแกรมเตะถี่ๆ อย่างทุกวันนี้ ทำให้มีเวลาพักฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มที่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะเก็บชัยชนะให้ได้จากสถานการณ์ที่จำกัดดังกล่าว แต่เราก็ทำไม่สำเร็จ มาร์ติน โอเดการ์ด สร้างความแตกต่างในเกมให้อาร์เซน่อล ส่วนเราป้องกันลูกเซตพีซได้ค่อนข้างดีกระทั่งไปพลาดช่วงท้าย ปืนใหญ่มีนักเตะเก่งๆ หลายคน ส่วนนิวคาสเซิลพอรักษามาตรฐานการเล่นได้ไม่ดีก็ต้องเจอกับความผิดหวัง ทั้งที่ขึ้นนำได้ก่อนและเกือบจะปิดเกมได้แล้ว
ฮาวกล่าวในตอนท้ายว่า ถึงนี่จะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงทีมและผู้เล่น แต่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างไม่ได้ เราต้องเก็บชัยชนะด้วยผู้เล่นที่เรามีอยู่ และต้องทำให้ดีกว่านี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งคนเข้าคนออกนั้น เราต้องหาแผนการเล่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดหลังการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องน่ายินดีที่นิค โวลเทอมาเดอ ทำได้แล้ว 2 ประตูหลังย้ายมาได้ไม่นาน