นูโน่ ประเดิมคุมทีมเวสต์แฮม บุกแบ่งแต้ม เอฟเวอร์ตัน 1-1 จมรองบ๊วยพรีเมียร์ลีก
นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือชาวโปรตุกีส ประเดิมคุมทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด นัดแรกด้วยการบุกเสมอกับ เอฟเวอร์ตัน ด้วยสกอร์ 1-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 แมตช์เดย์ที่ 6 เกมมันเดย์ไนท์ ที่สนามกูดิสัน ปาร์ค ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา
เวสต์แฮม เพิ่งปลด แกรม พ็อตเตอร์ และแต่งตั้ง นูโน่ เอสปิริโต้ เข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ และนำทีมลงเตะนัดแรกบุกเยือน เอฟเวอร์ตัน โดยเกมนี้ในครึ่งแรก 18 นาทีเป็นทางเจ้าถิ่นเอฟเวอร์ตัน พังประตูนำก่อน 1-0 จากจังหวะต่อเนื่องการเล่นลูกเตะมุม เจมส์ การ์เนอร์ เปิดบอลเข้าไปให้ ไมเคิ่ล คีน เซ็นเตอร์แบ๊กตัวเก่งขึ้นโขกส่งบอลผ่านมือ อเรโอล่า เข้าไปตุงตาข่าย และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่ 65 ทีมเยือนเวสต์แฮมไล่ยิงประตูตีเสมอ 1-1 จาก เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ แบ็กซ้ายพาบอลขึ้นมาก่อนผ่านเข้าไปในกรอบโดนแนวรับเอฟเวอร์ตันสกัดบอลมาเข้าทาง จาร์ร็อด โบเว่น แต่งก่อนหนึ่งจังหวะแลเวซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งแรงเสียบเสาไกลเข้าไป
จบเกม เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านเสมอกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม ทำให้ เอฟเวอร์ตัน ไม่ชนะ 3 นัดติดในเกมลีก ยึดอันดับ 9 ในตารางคะแนน มี 8 คะแนน ส่วน เวสต์แฮม เสมอเกมแรก เก็บเพิ่มเป็น 4 คะแนน หลังผ่านไป 6 นัดยังจมรองบ๊วยอันดับที่ 19 เหมือนเดิม
ด้านผลฟุตบอลลีกอื่น
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ปาร์ม่า ชนะ โตริโน่ 2-1
เจนัว แพ้ ลาซิโอ 0-3
ซุปเปอร์ลีกา โปรตุเกส
อารัวก้า แพ้ เอฟซี ปอร์โต้ 0-4