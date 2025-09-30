พรีเมียร์ลีกระอุ! บิ๊กแมตช์ เชลซีบู๊ลิเวอร์พูล-อาร์เซน่อลชนเวสต์แฮม 2 ทีมแมนเชสเตอร์พร้อมลุย
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับมาอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้ ความมันจัดเต็มทั้งวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 แฟนบอลเตรียมตัวรับชมบิ๊กแมตช์คู่ใหญ่ รวมถึงเกมดวลเดือดที่มีผลทั้งหัวตารางและท้ายตาราง ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่เสริมความเข้มข้นผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดม่านกันตั้งแต่เช้ามืดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568) บอร์นมัธ เปิดบ้านรับมือ ฟูแล่ม ทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับ ต่อเนื่องช่วงหัวค่ำเวลา 18.30 น. ความมันต่อเนื่องที่สนามเอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ศึกนี้ยูงทองพร้อมสู้สุดใจ แต่ไก่เดือยทองกำลังลุ้นพื้นที่หัวตารางและมีทีเด็ดเกมรุกสุดอันตราย
จากนั้นเวลา 21.00 น. มีให้ลุ้นพร้อมกัน 2 คู่ คู่แรกดาร์บี้แห่งลอนดอน อาร์เซน่อล พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ปืนใหญ่ต้องการ 3 แต้มเพื่อกดดันทีมลุ้นแชมป์ ส่วนขุนค้อนพร้อมใช้ลูกกลางอากาศและเกมโต้กลับเล่นงาน ถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และช่อง MONO29 อีกคู่ในเวลาเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ ซันเดอร์แลนด์ เกมนี้ปีศาจแดงตั้งเป้าคว้าชัยในบ้าน ปิดท้ายวันเสาร์ด้วยคู่บิ๊กแมตช์สุดเดือด เวลา 23.30 น. เชลซี เปิดศึกกับ ลิเวอร์พูล เกมใหญ่ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตา สิงห์บลูส์หวังคว้า 3 แต้มในบ้าน แต่หงส์แดงพร้อมบุกเต็มพลังเพื่อยึดตำแหน่งบนหัวตาราง
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2568 ความเข้มข้นไม่แพ้กัน เริ่มพร้อมกันถึง 4 คู่ใน เวลา 20.00 น. เริ่มที่ แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านรับ เบิร์นลีย์ ที่วิลล่าพาร์คพร้อมระเบิดเสียงเชียร์, เอฟเวอร์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ เกมที่อาจตัดสินด้วยลูกตั้งเตะหรือความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาที, นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เปิดบ้านเจอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ สาลิกาดงกำลังฟอร์มแรง แต่ฟอเรสต์พร้อมท้าชนเต็มที่, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ปะทะ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ศึกของสองทีมสไตล์ใกล้เคียงกันที่มักเล่นกันอย่างสนุกสูสี และคู่ส่งท้ายสุดมันเวลา 22.30 น. เบรนท์ฟอร์ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เจ้าถิ่นขึ้นชื่อเรื่องเกมเหย้าสุดแข็งแกร่ง
จัดเต็มความเข้มข้นครบทุกคู่ ตั้งแต่เกมหนีตาย เกมกลางตาราง ไปจนถึงบิ๊กแมตช์ลุ้นแชมป์ ถ่ายทอดสดครบถ้วนให้แฟนบอลเชียร์มันกันแบบเต็มอิ่ม! รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคารายเดือน 299 บาทเท่านั้น