แบร์นาร์โด้เผยมีแผนในใจหลังหมดสัญญาเรือปีหน้า แต่ขอโฟกัสช่วยทีมก่อน
แบร์นาร์โด้ ซิลวา กองกลางกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเผยว่า ตอนนี้ตนเหลือสัญญากับทีมอีกไม่ถึงปี และมีแผนอนาคตเอาไว้แล้วก็จริง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องโฟกัสในเวลานี้ หลังจากได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมก็รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ของตัวเอง สิ่งสำคัญในตอนนี้คือการพยายามให้ดีที่สุดเพื่อพาสโมสรกลับสู่จุดที่เคยอยู่อีกครั้ง เรามีกัปตันทีมหลายคนที่โบกมือลาไป แต่เป็นหน้าที่ของนักเตะเก๋าๆ ในทีมที่จะส่งต่อประสบการณ์ของตนให้กับรุ่นน้อง
ทั้งนี้ แข้งชาวโปรตุกีสวัย 31 ปี ซึ่งเล่นให้แมนซิตี้เป็นฤดูกาลที่ 9 จะหมดสัญญากับทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้ โดยมีข่าวลือว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายต้นปี แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่ต่อ และล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวกับยูเวนตุสและเบนฟิก้า
แบร์นาร์โด้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์รายการสำคัญทุกถ้วยกับเรือใบสีฟ้า โดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีก 7 สมัย และแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
ขณะที่เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนซิตี้ กล่าวชมแบร์นาร์โด้ว่า เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทุ่มเทและทำได้ดีที่สุดเสมอเวลาฝึกซ้อม เป็นนักเตะที่พิเศษ ฉลาดเล่นบอลและไอคิวลูกหนังสูง สามารถเล่นได้หลายตำแหน่ง และเราก็รู้สึกยินดีมากๆ ที่มีเขาอยู่ในทีม