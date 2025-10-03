ซาก้าหวนติดทีมชาติอังกฤษ หลังหายเจ็บคัมแบ๊กให้อาร์เซน่อล
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อแข้งสิงโตคำรามที่จะลงสนามในช่วงเบรกทีมชาติในสัปดาห์หน้า ปรากฏว่า บูกาโย่ ซาก้า แนวรุกอาร์เซน่อล ถูกเรียกติดทีมอีกครั้ง หลังจากหายเจ็บกล้ามเนื้องหลังต้นขากลับมาลงสนามให้ต้นสังกัดเมื่อเร็วๆ นี้ และล่าสุดเพิ่งทำประตูในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เอาชนะโอลิมเปียกอส 2-0 เมื่อกลางสัปดาห์
ขณะที่ซาก้ากลับมาลงสนาม แต่เพื่อนร่วมทีมปืนใหญ่ โนนี่ มาดูเอเก้ ต้องพักยาวถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะได้รับบาดเจ็บหนักที่เข่า ขณะที่จู๊ด เบลลิงแฮม, ฟิล โฟเดน และแจ็ค กรีลิช ต่างไม่มีชื่อ โดยจู๊ดเพิ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัดไหล่ ลงสนามเป็นตัวจริงให้รีล มาดริด เพียงนัดเดียว ขณะที่โฟเด้นไม่มีชื่อติดทีมตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติรอบที่แล้วหลังฟอร์มตกในระดับสโมสร ส่วนกรีลิชเริ่มกลับมาทำผลงานดีหลังย้ายไปเล่นให้เอฟเวอร์ตันด้วยสัญญายืมตัว แต่ยังไม่สามารถกลับไปติดทีมได้
ทั้งนี้ อังกฤษมีคิวฟาดแข้งนัดอุ่นเครื่องกับเวลส์ที่สนามเวมบลีย์ในวันที่ 9 ตุลาคม ก่อนทำศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เยือนลัตเวียในวันที่ 14 ตุลาคม ถ้าชนะลัตเวียได้ จะต้องการอีกเพียง 2 แต้ม จาก 2 นัดที่เหลือกับเซอร์เบียและแอลเบเนียเพื่อการันตีตั๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
สรุปรายชื่อแข้งทีมชาติอังกฤษ ดังนี้
ผู้รักษาประตู : ดีน เฮนเดอร์สัน (คริสตัล พาเลซ), จอร์แดน พิคฟอร์ด (เอฟเวอร์ตัน), เจมส์ แทรฟฟอร์ด (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)
กองหลัง : แดน เบิร์นส์ (นิวคาสเซิล), มาร์ก เกฮี (คริสตัล พาเลซ), รีซ เจมส์ (เชลซี), เอซรี คอนซ่า (แอสตัน วิลล่า), ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี่ (อาร์เซน่อล), จาเรลล์ ควอนซาห์ (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น), เด็ด สเปนซ์ (ท็อตแนม ฮอตสเปอร์), จอห์น สโตนส์ (แมนซิตี้)
กองกลาง : เอลเลียต แอนเดอร์สัน (น็อตติงแฮม ฟอเรสต์), มอร์แกน กิ๊บส์-ไวต์ (น็อตติงแฮม ฟอเรสต์), จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (เบรนท์ฟอร์ด), รูเบน ลอฟตัส-ชีก (เอซี มิลาน), ดีแคลน ไรซ์ (อาร์เซน่อล), มอร์แกน โรเจอร์ส (แอสตัน วิลล่า)
กองหน้า : จาร์ร็อด โบเว่น (เวสต์แฮม), เอเบเรชี่ เอเซ่ (อาร์เซน่อล), แอนโธนี่ กอร์ดอน (นิวคาสเซิล), แฮร์รี่ เคน (บาเยิร์น มิวนิก), มาร์คัส แรชฟอร์ด (บาร์เซโลน่ายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด), บูกาโย่ ซาก้า (อาร์เซน่อล), โอลลี่ วัตกิ้นส์ (แอสตัน วิลล่า)