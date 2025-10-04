‘สเปอร์ส’ บุกสอย ‘ยูงทอง’ 2-1 ขยับขึ้นรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม ประเดิมคู่แรกกันที่คู่ของ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 12 เปิดบ้านเอลแลนด์ โร้ด รับการมาเยือนของ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ทีมอันดับ 5
ลีดส์ฯ ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาร์เก้อ จัดทัพแนวรุกนำมาโดย เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอคาฟอร์
สเปอร์ส ของกุนซือ โธมัส แฟร้งค์ จัดทีมนำมาโดย โรดริโก้ เบนตานกูร์, โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิม่อนส์, มาติส แตล ส่วน ริชาร์ลิซอน มีชื่อเป็นเพียงตัวสำรอง
ครึ่งแรก เสมอกันอยู่ 1-1 โดยสเปอร์ส ออกนำก่อน 1-0 จาก มาติส แตล นาทีที่ 23 ก่อนที่ ลีดส์ จะไล่ตีเสมอ 1-1 จาก โนอาห์ โอคาฟอร์ นาทีที่ 34
ครึ่งหลัง สเปอร์ส บวกเพิ่มอีกลูกแซงนำ 2-1 จาก โมฮาเหม็ด คูดุส นาทีที่ 57 และเป็นประตูชัยให้สเปอร์ส บุกมาชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม
สเปอร์ส เตะ 7 นัด มี 14 แต้ม กระโดดขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูง ส่วนลีดส์ ยูไนเต็ด 7 นัด มี 8 แต้ม อยู่อันดับ 12