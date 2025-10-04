‘แมน ยู’ เปิดบ้านเชือด ‘แมวดำ’ 2-0 ขึ้นที่ 8 ‘อาร์เซน่อล’ ทุบเวสต์แฮม แซงยึดฝูง
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม ช่วงที่สอง มีฟาดแข้งกัน 2 คู่
ไฮไลต์อยู่ที่ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมขาลงแห่งยุคในอุ้งมือของ รูเบน อาโมริม ที่ปัจจุบันอยู่อันดับ 14 เปิดบ้านโอลด์แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ทีมฟอร์มแรงอันดับ 5
แมน ยู ของกุนซือ รูเบน อาโมริม จัดทัพนำมาโดย คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นานเดส, อาหมัด ดิยัลโล่, บรีย็อง เอ็มโบโม่, เมสัน เมาท์, เบนยามิน เซสโก้ พร้อมกับส่ง เซนเน่ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียม วัย 23 ปีที่ย้ายมาจากจากรอยัล อันท์เวิร์ป ลงเฝ้าเสาเป็นนัดแรก
ส่วนซันเดอร์แลนด์ของกุนซือ เรชิส เลอ บริส จัดทีมแนวรุกนำมาโดย กรานิต ชาก้า, เบอร์ทรานด์ ตราโอเร่, ไซม่อน อดินกร้า, เอ็นโซ่ เลอ ฟี, วิลซง อิซิดอร์
คู่นี้ผิดคาดเมื่อแมน ยู เป็นฝ่ายครองเกมและดาหน้าเข้าพังประตูเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 โดยได้ประตูจาก เมสัน เมาท์ นาทีที่ 8, เบนยามิน เซสโก้ นาทีที่ 31
ส่งผลให้แมน ยู เตะ 7 นัดมี 10 แต้ม ขยับมาอยู่อันดับ 8 ของตาราง ส่วนซันเดอร์แลนด์ 7 นัด มี 11 แต้มเท่าเดิม อยู่อันดับ 6 ต่อไป
ขณะที่ “ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ทีมอันดับ 3 เปิดรังเหย้าเอมิเรตส์ สเตเดียม ทำศึกลอนดอน ดาร์บี้ พบกับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 19
อาร์เซน่อล ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จัดทีมชุดใหญ่ นำมาโดย ดีแคลน ไรซ์, บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์, วิคตอร์ โยเคเรส
ส่วนเวสต์แฮม ของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต จัดทัพนำมาโดย มาเตอุส แฟร์นานเดส, จาร์ร็อด โบเว่น, ลูคัส ปาเกต้า, นิคลาส ฟูลล์ครูก
ปรากฏว่า เป็นไปตามคาด อาร์เซน่อล เอาชนะไป 2-0 ได้ประตูจาก ดีแคลน ไรซ์ นาทีที่ 38, การซัดจุดโทษของ บูกาโย่ ซาก้า นาทีที่ 67
ทำให้อาร์เซน่อล เตะ 7 นัด มี 16 แต้ม แซงบอร์นมัธ กับลิเวอร์พูล ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงแล้ว ส่วน เวสต์แฮม 7 นัด มี 4 แต้ม จมอยู่รองบ๊วยต่อไป