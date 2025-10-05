ปีกหักอีก! ลิเวอร์พูล โดนนาทีบาปบุกพ่ายเชลซี 1-2 ทวงจ่าฝูงไม่สำเร็จ
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำคืนวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม ช่วงสุดท้าย เป็นเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ทีมอันดับ 8 เปิดรังเหย้าสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่เพิ่งโดนอาร์เซน่อล เขี่ยหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูง เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เชลซี ของกุนซือ เอนโซ่ มาเรสก้า มีปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บเยอะ จัดทัพนำมาโดย มอยเซส ไซเซโด้, เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, การ์นาโช่, เชา เปโดร
ลิเวอร์พูล ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต เกมนี้เจอปัญหาผู้รักษาประตูเล่นงาน อลิสซง เบ็คเกอร์ ตัวหลักเจ็บต้องส่ง จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ เฝ้าเสาแทน นอกนั้นจัดชุดเต็มลงสนามครบครันนำมาโดย ไรอัน กราเฟนเบิร์ช, อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์, โมฮาเหม็ด ซาล่าห์, โดมินิค โซโบสไล, โคดี้ กั๊คโป, อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ครึ่งแรก ทั้งคู่ต่อบอลกันแบบระมัดระวังตัว นาทีที่ 14 เจ้าถิ่นเชลซี ได้ประตูออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ มอยเซส ไซเซโด้ ลากไปตะบันนอกกรอบบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงาม ช่วยให้เชลซี ออกนำ ลิเวอร์พูล อยู่ในครึ่งแรก 1-0
ครึ่งหลัง ลิเวอร์พูล ส่ง ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเยอรมนี ลงมาแทน คอเนอร์ แบรดลีย์
นาทีที่ 63 ลิเวอร์พูล ไล่ตามตีเสมอ 1-1 สำเร็จ จากการซ้ำลูกส้มหล่นจ่อๆ ของ โคดี้ กั๊คโป
จากนั้นช่วงท้ายเกมทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเกมรุกแลกกันหวังประตูเพิ่ม กระทั่งช่วงทดเจ็บนาที 90+6 เชลซี มาได้ประตูชัยจากการชาร์จของ เอสเตเวา ปีกวันเดอร์คิดบราซิเลียนวัย 18 ปีที่ย้ายมาจากพัลไมรัส ทำให้เชลซี เปิดบ้านเอาชนะ ลิเวอร์พูล ไป 2-1
ลิเวอร์พูล เตะ 7 นัด มี 15 แต้ม หล่นจากจากฝูงมาอยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซน่อล อยู่ 1 แต้ม ส่วนเชลซี 7 นัด มี 11 แต้ม อยู่อันดับ 6