ชล็อตชี้หงส์แพ้ 3 นัดติดต้องดูคู่แข่งด้วย เกมกับเชลซีสูสีมากๆ
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกพ่ายเชลซี 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม โดยปราชัย 3 นัดติดต่อกันในทุกถ้วย ว่า คิดว่านัดนี้ทั้ง 2 ทีมต่างเล่นได้ดี เราโชคร้ายในช่วงครึ่งแรกเพราะโอกาสเดียวของเชลซี บอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยม ขณะที่เราสร้างโอกาสสวยๆ ได้ 3 ครั้ง แต่ภาพรวมของเกมถือว่าสูสีกัน ขณะที่ครึ่งหลังเราเริ่มต้นได้ดีมากๆ ไม่แปลกใจที่ตีเสมอได้ ส่วนช่วง 15 นาทีสุดท้าย ต่างฝ่ายต่างโต้กันสนุก ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสทำประตูชัย และเรามาเสียประตูเอาในช่วงท้าย เกมนี้สูสีมากจริงๆ ในช่วงท้าย ข้อแตกต่างเล็กน้อยตัดสินเกม เราต้องพยายามให้มากขึ้น ไม่หวังพักอะไรแบบนี้
เกี่ยวกับผลงานในช่วงหลังนั้น ชล็อตกล่าวว่า สำหรับผลงานการแพ้ติดๆ กันนั้น ต้องมองถึงคู่แข่งของเราด้วย ฤดูกาลที่แล้วเราก็แพ้ให้เชลซีเช่นกัน การไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นเรื่องยากเสมอ เกมถือว่าสูสีมากๆ ส่วนเกมกับกาลาตาซาราย อย่างที่เคยบอกไป เป็นการดวลกันตัวต่อตัวแล้วเราก็เสียจุดโทษ ขณะที่เกมกับคริสตัล พาเลซ เราเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมมากๆ
กุนซือชาวดัตช์กล่าวถึงการเปลี่ยนตัวว่า ปกติจะเปลี่ยนฟูลแบ๊กถ้าพวกเขาติดใบเหลือง เพราะคงไม่ฉลาดนักที่จะปล่อยให้พวกขาเล่นต่อไป เราอยากให้ฟลอเรียนเข้ามาในเกม ส่วนมิลอส เคอร์เคซ เล่นเต็มเวลามาแล้ว 2 นัดติด นี่เป็นเกมที่ 3 เขาล้าอย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่ชินกับการลงสนามถี่ๆ ยิ่งเจอปีกมาป่วนมาก เขายิ่งเริ่มจะไม่ไหว สำหรับการเปลี่ยนอิบราฮิม่า โคนาเต้ ออกนั้น เป็นเพราะเขารู้สึกมีอาการเจ็บเล็กน้อย เลยไม่อยากเสี่ยง