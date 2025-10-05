ผู้ช่วยชี้เป็นธรรมดามาเรสก้าดีใจสุดเหวี่ยงจนโดนแดง หลังสิงห์เฉือนหงส์ท้ายเกม
วิลลี่ กาบาเยโร่ ผู้ช่วยโค้ชเชลซี ซึ่งทำหน้าที่แทนกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า หลังจากมาเรสก้าโดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม จากจังหวะฉลองสุดเหวี่ยงที่ลูกทีมทำประตูชัยท้ายเกมเอาชนะลิเวอร์พูล 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ว่า กับบรรยากาศพิเศษแบบนี้ ไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้ เป็นโชคร้ายสำหรับมาเรสก้าเนื่องจากเขาโดนใบเหลืองไปก่อนแล้ว เราต่างก็เป็นคนธรรมดา เคยเป็นนักเตะมาก่อน ย่อมปลื้มใจที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ มาเรสก้าโอเคและมีความสุขมากๆ ตอนนี้ เพราะเราเก็บ 3 แต้มสำคัญได้ในช่วงวินาทีสุดท้าย เราทั้งดีใจและภูมิใจ นักเตะทำได้ดีมากๆ หลังจากนี้หลายคนจะได้พักช่วงเบรกทีมชาติ หวังว่านักเตะบางคนจะฟื้นฟูร่างกายกลับมาเพื่อเตรียมรับมือเกมถี่ๆ รอบใหม่
กาบาเยโร่กล่าวต่อว่า การได้ประตูชัยท้ายเกมถือว่าพิเศษมากๆ เพราะแสดงให้เห็นถึงเอเนอร์จี้ ความเชื่อใจ และเชื่อมั่น คิดว่าบรรยากาศในสนามมีส่วนช่วยมาก เราต้องจดจำความรู้สึกนี้และเติบโตต่อไป น่าเสียดายที่ตอนกำลังไปได้ดีต้องมาติดช่วงพักเตะทีมชาติ แต่ลูกทีมกำลังเข้าขากันดี และผูกพันกับแฟนๆ ด้วย เราเป็นทีมคนหนุ่มที่รู้ว่าตัวเองเป็นทีมที่ดี เกมนี้เราทำได้ดี สร้างโอกาสในช่วงครึ่งแรก และสมควรได้ประตูที่ 2 ในช่วงครึ่งหลังแล้ว การเล่นฟูลแบ๊กถึง 4 คนในแผงแบ๊กโฟร์เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ รู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคน