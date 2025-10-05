อโมริมหวังแข้งผีเล่นดีนอกบ้านด้วย ชมลัมเมนส์ประเดิมคลีนชีท
รูเบน อโมริม ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมเปิดบ้านคว้าชัยเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ว่า คิดว่าเราทำได้ดี อาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ แต่ลูกทีมสู้ได้ดีในเกม รวมถึงโฟกัสกับทุกรายละเอียด ชัยชนะแบบนี้คือสิ่งที่ทีมใหญ่ๆ ควรต้องทำให้ได้ กล่าวคือในเกมที่ฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีที่สุด บางครั้งคู่แข่งก็ครองบอลได้ แต่เราก็ยังมีสมาธิกับเกม และรู้ว่าต้องทำอะไร การเก็บคลีนชีทได้ก็เป็นอีกเรื่องที่ดี
อโมริมกล่าวต่อว่า ช่วงหลังๆ เวลาเริ่มต้นได้ดี เรายังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้ แต่พออะไรไม่เป็นอย่างใจ เรารับมือได้ไม่ดีนัก นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ยอมรับว่าหงุดหงิดนิดหน่อยที่เห็นลูกทีมเล่นได้แบบนึงในเกมเหย้า แต่กลับไม่สามารถรักษาฟอร์มดังกล่าวได้เวลาเล่นเกมเยือน เราต้องไปดูว่าอะไรที่ทำแล้วดี อย่างการทำประตูจากจังหวะขว้างบอลเข้าสนาม เดี๋ยวนี้จังหวะแบบนี้นิยมกันมากในพรีเมียร์ลีก เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
อโมริมยังกล่าวถึงเบนจามิน เซสโก้ กองหน้าตัวใหม่ที่ทำประตูแรกในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดว่า เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเขา เพราะเซสโก้มีหน้าที่ทำประตู การปลดล็อกเพื่อลดแรงกดดันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทุกครั้งที่เราผ่านบอล เขาจะพยายามวิ่งทำทางและเชื่อมเกม รู้สึกดีใจกับเซสโก้ที่ทำประตูได้แล้ว ขณะที่เซนเน่อ ลัมเมนส์ นายทวารชาวเบลเยียมซึ่งลงสนามนัดแรกและเก็บคลีนชีทได้นั้น เพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างช่วยให้เขามีเกมแรกที่ดี สัมผัสได้ถึงความมั่นใจของเขา ลัมเมนส์สามารถเล่นด้วยเท้าทั้งสองข้างได้ดี ซึ่งสิ่งนี้สำคัญกว่าที่หลายคนคิด เขาดูไม่ประหม่าเลยกับเกมแรก