โอเดการ์ดทำสถิติไม่พึงประสงค์ในพรีเมียร์ลีก อาร์เตต้าหวังเจ็บไม่หนัก
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล แสดงความเห็นใจต่อมาร์ติน โอเดการ์ด กองกลางกัปตันทีมซึ่งทำสถิติไม่พึงประสงค์ในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งทีมปืนใหญ่คว้าชัยเหนือเวสต์แฮม 2-0 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
เกมดังกล่าว โอเดการ์ดโดนเปลี่ยนตัวออกหลังจากเล่นไปได้เพียง 30 นาที ทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นผู้เล่นตัวจริงที่โดนเปลี่ยนตัวก่อนหมดครึ่งแรก 3 นัดติดต่อกัน โดยก่อนหน้านี้ เขาโดนเปลี่ยนออกในนาที 38 ของเกมถล่มลีดส์ 5-0 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม หลังจากล้มไหล่กระแทกพื้นแรง ต่อมาก็เล่นได้เพียง 18 นาที ในเกมชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-0 เนื่องจากปัญหาเจ็บไหล่กำเริบ
ล่าสุด ในเกมกับเวสต์แฮม เขาโดนเปลี่ยนตัวออกหลังปะทะแบบเข่าชนเข่ากับคริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ กองหน้าขุนค้อน ซึ่งอาร์เตต้ากล่าวว่า ได้คุยกับโอเดการ์ด เขารู้สึกไม่ดีนัก และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน คงต้องรอให้แพทย์เช็กอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีดวงกับเรื่องปัญหาบาดเจ็บสักเท่าไร ตั้งแต่เปิดฤดูกาล โอเดการ์ดไม่สามารถลงสนามให้ทีมได้สม่ำเสมอนัก โดยมีอาการเจ็บไหล่ 2 ครั้ง และมาเจ็บคราวนี้อีก
อาร์เตต้ากล่าวด้วยว่า คงต้องรอดูว่าอาการรุนแรงขนาดไหน แล้วค่อยหาทางออกกัน โอเดการ์ดเป็นกัปตันทีมของเรา เป็นนักเตะที่มักสร้างความแตกต่างในเกมให้ทีมได้อย่างเด็ดขาดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยทีมในเกมรุก ได้แต่หวังว่าอาการจะไม่รุนแรงมาก