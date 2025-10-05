นิวคาสเซิลชนะฟอเรสต์ 2-0 ปอสเตโคกลูคุมเจ้าป่าไร้ชัย 7 นัดรวด
นิวคาสเซิลเปิดบ้านคว้าชัยเหนือน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
สาลิกาดงได้ประตูจากบรูโน่ กีมาเรส นาทีที่ 58 และการสังหารจุดโทษของนิค โวลเตอมาเดอ นาที 84
นับเป็นชัยชนะนัดที่ 2 ในเกมลีกของนิวคาสเซิล ทำให้ทีมมี 9 คะแนน จาก 7 นัด ขณะที่ฟอเรสต์มี 5 คะแนนเท่าเดิม โดยตั้งแต่ได้อังเก้ ปอสเตโคกลู มาคุมทัพ ทีมยังไม่ชนะใครเป็นนัดที่ 7 ติดต่อกันแล้ว
ผลคู่อื่นๆ
แอสตัน วิลล่า ชนะ เบิร์นลีย์ 2-1
เอฟเวอร์ตัน ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1
วูล์ฟแฮมป์ตัน เสมอ ไบรท์ตัน 1-1
