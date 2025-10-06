โอเดการ์ดถอนตัวทีมชาตินอร์เวย์แล้ว หลังเจ็บเอ็นเข่าจากเกมลีก
มาร์ติน โอเดการ์ด กองกลางกัปตันทีมอาร์เซน่อล ถอนตัวจากทีมชาตินอร์เวย์แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หลังได้รับบาดเจ็บที่เอ็นเข่าจากการลงสนามให้ทีมปืนใหญ่ในนัดชนะเวสต์แฮม 2-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอเดการ์ดถูกเปลี่ยนตัวออกหลังลงเล่นได้เพียง 30 นาที หลังปะทะกับคู่แข่งในเกมดังกล่าว พร้อมทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกจากการลงสนามเป็นตัวจริง 3 นัดติดต่อกัน ซึ่งแต่ละครั้งล้วนเกิดจากปัญหาอกาารบาดเจ็บ
สำหรับนอร์เวย์มีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก พบอิสราเอล ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ก่อนลงเตะเกมอุ่นเครื่องพบนิวซีแลนด์ในวันที่ 14 ตุลาคม
อาร์เซน่อลแถลงว่า หลังจากแพทย์เช็กอาการแล้วพบว่า โอเดการ์ดได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นด้านข้างส่วนกลางของเข่าด้านซ้าย จึงจะใช้เวลาช่วงพักเบรกทีมชาติฟื้นฟูร่างกายโดยได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาลงสนามได้โดยเร็วที่สุด