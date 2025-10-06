เป๊ปหวังรอบนี้โรดรี้เจ็บไม่มาก พักแค่ไม่กี่สัปดาห์
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวถึงโรดรี้ กองกลางตัวเก่งของทีมที่ต้องเดินกะเผลกออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกของเกมลีกนัดชนะเบรนท์ฟอร์ด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ว่า เขามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อ หวังว่าจะพักแค่ไม่กี่สัปดาห์ แน่นอนว่าเราไม่อยากเสียเขาไปเลย เพราะเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีม เพราะพยายามดูแลโรดรี้อย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้
เป๊ปกล่าวต่อว่า ก่อนเกมนัดนี้ สื่อจี้ถามเรื่องโรดรี้อย่างมาก ซึ่งตนก็พูดไม่ผิดเลยจริงหรือไม่? สื่อถามว่าทำไมถึงไม่ให้เขาลงเล่นเต็มเวลา 90 นาทีทุกนัด ทำไมต้องเปลี่นตัวออก นี่คือเหตุผลว่าทำไม เราต้องไม่เร่งรัดกดดันให้เขาลงเล่นหนักๆ และให้เล่นแค่ 60-65 นาทีก็พอ
ตั้งแต่ฤดูกาล 2023-24 แข้งชาวสแปนิชลงสนามได้เพียง 15 นัดเท่านั้น โดยฤดูกาลที่แล้วเขาแทบจะไม่ได้ลงเล่นตลอดซีซั่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า และเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีอาการเจ็บเข่าจนไม่ได้ลงเล่นในเกมชนะเบิร์นลีย์
โรดรี้ให้สัมภาษณ์สื่อหลังอาการบาดเจ็บในเกมล่าสุดว่า รู้สึกเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาเล็กน้อย แต่คิดว่าไม่รุนแรงมาก ก่อนหน้านี้เคยมีอาการกล้ามเนื้อยึดในนัดชิง “ยูโร 2024” แต่สิ่งสำคัญเวลานี้คือมันไม่ได้ร้ายแรงเท่าไร