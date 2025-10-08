อาร์เซน่อลถกขยายความจุเอมิเรตส์ สเตเดียม อาจใช้เวมบลีย์เป็นรังเหย้าชั่วคราว
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า อาร์เซน่อล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก กำลังหารือเป็นการภายในว่าจะปรับปรุงขยายความจุของสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม และอาจไปเช่าสนามเวมบลีย์เป็นสังเวียนแข่งขันนัดเหย้าแทนในช่วงดำเนินการก่อสร้าง
รายงานข่าวระบุว่า การหารือดังกล่าวยังเป็นช่วงต้นของแผน ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนใดๆ ในเวลานี้ แต่การเลือกเวมบลีย์เป็นรังเหย้าชั่วคราวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกที่หารือกัน
ก่อนหน้านี้ ทีมปืนใหญ่เคยลงเตะเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในสนามเวมบลีย์เดิมก่อนปรับปรุงใหม่ ทั้งในฤดูกาล 1998-99 และ 1999-2000 มาแล้ว ขณะที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่ปรับร่วมกรุงลอนดอน เคยใช้สนามเวมบลีย์ที่ปรับปรุงใหม่เป็นรังเหย้าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2016-17 และเตะเกมเหย้าทุกรายการในฤดูกาลถัดมา รวมถึงส่วนใหญ่ของฤดูกาล 2018-19 ระหว่างรอสร้างสนามใหม่ด้วย
ทั้งนี้ ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 20 ปี การย้ายสนามเหย้าของอาร์เซน่อลจากไฮบิวรี่สู่เอมิเรตส์ สเตเดียม สโมสรจึงมีแผนปรับปรุงผังที่นั่งเพิ่มความจุ จากปัจจุบันที่มีความจุ 60,704 เป็นสนามใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ในบรรดาสโมสรฟุตบอลอังกฤษ
ขณะที่สนามใหญ่ที่สุดเป็นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จุได้ 74,879 ที่นั่ง ตามด้วยสเปอร์ส 62,850 ที่นั่ง, เวสต์แฮม 62,500 ที่นั่ง และลิเวอร์พูล 61,276 ที่นั่ง