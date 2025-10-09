ทูเคิลออกตัวสิงโตคำรามไม่ได้ไปบอลโลกในฐานะตัวเต็ง
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ในปีหน้านั้น ทีมสิงโตคำรามจะเข้าร่วมในฐานะทีมรอง ไม่ใช่ตัวเต็ง เพราะเราไม่ได้แชมป์โลกมาหลายทศวรรษแล้ว และต้องเจอกับทีมที่ได้แชมป์มาหลายสมัย เราต้องเข้าร่วมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและสามัคคี ไม่เช่นนั้นคงไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์
สิงโตคำรามทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงที่กุนซือ แกเร็ธ เซาธ์เกต คุมทัพก่อนหน้านั้น โดยเข้าชิงฟุตบอลยูโร 2 สมัยติด รวมถึงเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แชมป์รายการใหญ่รายการสุดท้ายของอังกฤษยังคงเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 1966 ที่บ้านเกิด
ทูเคิลวัย 52 ปี ซึ่งเข้าไปรับงานคุมทีมต่อจากเซาธ์เกตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เบื้องต้นทำสัญญา 18 เดือน คุมทีมชนะ 5 จาก 6 นัด แพ้เพียงนัดเดียวในเกมกระชับมิตรกับเซเนกัล โดยกุนซือชาวเยอรมันมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักเตะเมืองผู้ดีมา 3 แคมป์ และเหลืออีก 2 แคมป์ก่อนถึงศึกฟุตบอลโลก
ทูเคิลกล่าวต่อว่า ถ้าคุณไม่เคยได้แชมป์วิมเบิลดัน ต่อให้มีคนยกคุณเป็นตัวเต็ง แต่จริงๆ แล้วคุณก็ไม่ใช่ตัวเต็ง คุณอาจจะเฉียดๆ เข้าใกล้แชมป์ แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเต็งอยู่ดี ผิดกับบราซิล อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งหลังๆ อย่างไรก็ตาม การไม่ได้เป็นตัวเต็งไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ ซึ่งเราก็เข้าใจเรื่องนี้ดี แรกสุดคือการตีตั๋วเล่นรอบสุดท้ายให้ได้ก่อน แล้วค่อยว่ากัน
ทูเคิลกล่าวด้วยว่า การสร้างทีมเพื่อเตรียมเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นั้นต้องว่ากันไปทีละสเต็ป เรากำลังทำแบบนั้น ให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำให้ใครกลัวเกรงที่จะต้องเจอในสนาม เวลาตนได้ยินคนพูดถึงเรื่องแชมป์หรือการพลาดแชมป์ สิ่งเดียวที่รู้คือการจะเล่นฟุตบอลระดับทีมชาตินั้น ทีมต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน จริงๆ ระดับสโมสรก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่กับทีมชาตินั้นคุณต้องใช้เวลาร่วมกันให้มาก ต้องเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็ง และสามัคคีกัน